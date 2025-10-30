Alegerile din Olanda din 2025: câștigătorii și învinșii

După doi ani marcați de lupte interne și paralizie politică, olandezii au încercat să întoarcă pagina în alegerile de miercuri. Dar țara rămâne profund divizată: partidele care au terminat pe primul și al doilea loc, liberalii de centru D66 și Partidul pentru Libertate (PVV) de extremă dreapta, sunt dușmani declarați, scrie Politico.

În timpul campaniei sale, liderul D66, Rob Jetten, s-a prezentat ca un adversar al lui Geert Wilders, liderul PVV. Iar Wilders a declarat că „în principiu nu este de acord cu nimic din ceea ce spune [Jetten]”.

Conform convenției olandeze, cel mai mare partid are prioritate în formarea unei coaliții, iar liderul său este favorizat pentru a deveni prim-ministru. În acest moment, acesta pare a fi Jetten, mai ales că niciun partid mainstream nu dorește să colaboreze cu Wilders. Dar dacă negocierile eșuează, alții pot încerca – ceea ce înseamnă că următoarele săptămâni rămân imprevizibile.

Odată ce euforia va dispărea, partidele vor trebui să decidă cu cine sunt dispuse să colaboreze în cadrul unei coaliții, pentru a rezolva problemele complexe ale țării legate de criza locuințelor și poluarea cu azot, combinate cu sentimentele anti-imigranți care fierb la foc mic.

Dar asta este pentru altă zi. Deocamdată, iată cei mai mari câștigători și pierzători ai nopții alegerilor.

Câștigători

Rob Jetten

Faceți cunoștință cu potențialul viitor prim-ministru olandez.

„Am reușit!”, a declarat victorios Jetten, liderul D66 în vârstă de 38 de ani, în fața unei mulțimi zgomotoase din Leiden care scanda sloganul de campanie al partidului: „Este posibil”.

Partidul a ales acest slogan pentru a sublinia promisiunile optimiste din campania electorală privind locuințele și educația, dar mantra s-a aplicat și rezultatului său: cu o prognoză preliminară care prevede 26 de locuri, D66 este pe cale să obțină cel mai bun rezultat din istorie și să devină cel mai mare partid din Olanda, după o ascensiune spectaculoasă în ultima perioadă.

Pentru a ilustra schimbarea norocului: în alegerile din 2023, D66 a câștigat doar nouă locuri, cu 17 mai puține decât miercuri.

Adresându-se jurnaliștilor în noaptea alegerilor, Jetten a declarat că rezultatele sunt pur și simplu istorice, „pentru că am demonstrat nu numai Olandei, ci și întregii lumi că este posibil să învingem mișcările populiste și de extremă dreapta”.

Liberali conservatori din punct de vedere fiscal

La începutul nopții alegerilor, un vizitator care participa la petrecerea de urmărire a alegerilor organizată de liberalii de centru-dreapta din Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD) a glumit că au mers mai departe și „au trimis buchetele funerare”.

Partidul pierduse din popularitate în sondaje, iar cele mai pesimiste prognoze prevedeau că ar putea pierde 10 locuri în comparație cu rezultatele din 2023, care erau deja în scădere față de 2021.

Acest lucru nu s-a întâmplat: conform unei prognoze preliminare, partidul ar pierde doar două locuri, ar termina pe locul al treilea în cursă și ar ieși din alegeri ca fiind partidul cel mai puțin afectat din guvernul de dreapta care își încheie mandatul.

Un triumf, într-adevăr.

Politică „decentă”

După doi ani de bârfe constante și un circ politic care a trecut de la un scandal la altul, o parte importantă a alegătorilor olandezi a revenit la o politică bazată pe idei familiare și promisiunea stabilității.

Principalul susținător al acestei idei, liderul creștin-democrat Henri Bontenbal, a rezumat-o cu entuziasm miercuri seara la Haga: „Olanda are nevoie urgentă de o nouă politică. Respectuoasă și la obiect”, după ce a făcut campanie cu sloganul „o țară decentă”.

În declarația pentru POLITICO, Bontenbal a recunoscut că alegerile au venit la momentul potrivit pentru partidul său, care a revenit de la cinci locuri în 2023 la 18 în această săptămână, potrivit previziunilor preliminare.

„Chiar cred că oamenii s-au săturat de toate vechile jocuri politice care ne-au adus în această situație”, a exclamat el.

CDA-ul lui Bontenbal nu a fost singurul partid care a obținut rezultate bune cu o campanie pozitivă – eforturile lui Jetten au dat și ele roade –, care a spart atmosfera morocănoasă care caracteriza scena politică olandeză după căderea guvernului dominat de Wilders în iunie.

Pierzătorii

Frans Timmermans

Frans Timmermans și-a părăsit funcția de top din cadrul Comisiei Europene în vara anului 2023 pentru a deveni figura de proeminență a stângii olandeze și pentru a conduce o alianță verde-socialistă către victorie.

Miercuri, el a eșuat pentru a doua oară.

Timmermans nu a reușit să profite de un an de haos sub un guvern de dreapta. Partidul său încă îl iubea, așa cum au arătat susținătorii săi chiar și în timpul discursului său de recunoaștere a înfrângerii — dar Timmermans și-a dat seama că Olanda nu îl iubește.

Coaliția GreenLeft-Labor a pierdut locuri în comparație cu alegerile din 2023 și nu a reușit să atingă previziunile sondajelor după o campanie în care părea să se contureze ca principalul antagonist progresist al partidului de extremă dreapta PVV.

Dar vraja s-a rupt miercuri, iar publicul verde-socialist din Rotterdam a trebuit să accepte realitatea că Jetten, de la D66, este acum favoritul progresist al olandezilor.

Timmermans, după sondajul devastator la ieșirea de la urne, nu a pierdut timpul și a demisionat din funcția de lider al alianței.

Stânga

Poate ceva să propulseze partidele de stânga către victorie – sau, sincer, măcar să le aducă locuri în parlament – în peisajul politic olandez?

Este o întrebare dificilă cu care trebuie să se confrunte joi dimineață stânga olandeză, deoarece principalele partide de stânga – alianța GreenLeft-Labor și Partidul Socialist (SP) – au pierdut teren, potrivit proiecțiilor.

Cel mai mare partid de opoziție nu a reușit să convingă alegătorii să îl susțină și a pierdut chiar și locuri, în ciuda faptului că s-a confruntat cu cel mai de dreapta guvern din istoria Olandei și cu haosul politic pe care acesta l-a provocat.

SP a obținut rezultate chiar mai slabe decât lista comună a lui Timmermans; numărul de locuri a scăzut aproape la jumătate, de la cinci la trei.

GreenLeft-Labor este deja o alianță a două partide de stânga, iar ambele au decis să fuzioneze într-un singur partid anul viitor – dar se confruntă cu un drum dificil în viitor, deși ar putea face parte dintr-o coaliție condusă de Jetten.

Juriul încă deliberează

Geert Wilders

Nu vom ști niciodată cum au reacționat Geert Wilders sau susținătorii săi la primele sondaje la ieșirea de la urne, deoarece, spre deosebire de concurenții săi, PVV nu a organizat o petrecere pentru urmărirea rezultatelor alegerilor.

Când a confruntat în cele din urmă presa, aprigul Wilders a dat dovadă de umilință, descriind pierderea dramatică a 11 locuri – mai mult decât orice alt partid – ca fiind un „eșec greu”.

Dar, atenție, nu-l declarați încă terminat din punct de vedere politic.

După ce a provocat prăbușirea guvernului anterior, Wilders a riscat să fie abandonat de un număr și mai mare de alegători. O victorie zdrobitoare a rivalului său de stânga, Timmermans, ar fi sporit umilința.

Niciunul dintre aceste scenarii nu s-a concretizat. În schimb, Timmermans a demisionat, în timp ce Wilders rămâne în fruntea clasamentului politic.

Și, deși șansele sale de a se alătura chiar și unei coaliții de dreapta sunt slabe – a ars prea multe punți pentru asta –, pare pregătit să revină la rolul său de outsider cu cea mai lungă vechime din politica olandeză, trăgând focuri și aruncând bombe asupra establishmentului din banca parlamentului.

„Puneți-vă centurile, abia am început”, i-a avertizat pe reporteri.