Autoritățile olandeze avertizează alegătorii să nu lase chatbot-urile cu inteligență artificială să le dicteze cum să voteze

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritatea olandeză de protecție a datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatbot-urile cu inteligență artificială înaintea alegerilor generale din țară de săptămâna viitoare, potrivit Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Chatbot-urile cu inteligență artificială oferă o imagine extrem de distorsionată și polarizată a peisajului politic olandez într-un test”, a avertizat autoritatea de protecție a datelor într-un studiu publicat marți.

„Avertizăm să nu folosiți chatbot-urile AI pentru sfaturi de vot, deoarece funcționarea lor nu este transparentă și verificabilă”, a declarat Monique Verdier, vicepreședinta autorității, într-un comunicat. Ea a făcut apel la dezvoltatorii de chatbot-uri să „împiedice utilizarea sistemelor lor pentru sfaturi de vot”.

Alegătorii olandezi vor alege un nou parlament miercurea viitoare.

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a realizat un experiment privind modul în care partidele erau prezentate în sfaturile de vot pe patru chatbot-uri diferite, printre care ChatGPT de la OpenAI, Gemini de la Google, Grok de la Elon Musk și Le Chat de la French Mistral AI.

Autoritatea a creat profiluri care corespundeau diferitelor partide politice (pe baza instrumentelor olandeze verificate de asistență la vot), după care a cerut chatbot-urilor să ofere sfaturi de vot pentru aceste profiluri.

Profilurile alegătorilor de stânga și progresiste „au fost orientate în mare parte către partidul GreenLeft-Labor” condus de fostul vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în timp ce alegătorii de dreapta și conservatori „au fost orientați în mare parte către PVV”, partidul de extremă dreapta condus de Geert Wilders, care în prezent conduce în sondaje.

Partidele de centru au fost foarte puțin reprezentate în sfaturile de vot, chiar dacă aceste partide erau reprezentate în mod egal în profilurile alegătorilor furnizate chatbot-urilor.

OpenAI, Google și Mistral au semnat toate codul de practică al UE pentru cele mai complexe și avansate modele de IA, în timp ce compania-mamă a Grok, xAI, a semnat doar anumite părți ale acestuia. În conformitate cu codul, aceste companii se angajează să abordeze riscurile care decurg din modelele lor, inclusiv riscurile pentru drepturile fundamentale și societate.

Autoritatea olandeză a susținut că chatbot-urile care oferă sfaturi de vot ar putea fi clasificate ca sisteme cu risc ridicat în conformitate cu Legea UE privind IA, pentru care un set separat de norme va începe să se aplice de la jumătatea anului viitor.