G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moscova afirmă că nu a fost stabilit un calendar pentru summitul de…

donald trump, vladimir putin, sua rusia, moscova washington, statele unite
Foto: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia

Moscova afirmă că nu a fost stabilit un calendar pentru summitul de la Budapesta

Articole21 Oct • 134 vizualizări 0 comentarii

Rusia a declarat marți că nu există „un calendar precis” pentru summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump privind Ucraina, temperând speranțele pentru o întâlnire pregătitoare rapidă în vederea finalizării discuțiilor de pace, potrivit The Moscow Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Inițial, nu a fost stabilit un calendar precis”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă summitul ar putea fi amânat, Peskov a răspuns: „Este imposibil să amâni ceva ce nu a fost stabilit definitiv… Este nevoie de pregătiri, de pregătiri serioase”.

Precizările vin după o declarație similară a vice-ministrului de externe Serghei Riabkov, care a declarat reporterilor: „Este imposibil să amâni ceva ce nu a fost programat niciodată”.

Riabkov a confirmat că Lavrov și Rubio au vorbit la telefon luni pentru a da curs discuțiilor de săptămâna trecută dintre Putin și Trump, care s-au concentrat pe pașii către un potențial proces de pace în Ucraina.

CNN, citând un oficial al Casei Albe, a transmis marți că o întâlnire între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost „suspendată pentru moment”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, că Rubio va conduce întâlnirile inițiale „săptămâna viitoare”, înaintea summitului de la Budapesta, care va avea loc la o dată ulterioară.

CNN, citând o sursă anonimă, a precizat că întâlnirea preliminară a fost amânată din cauza așteptărilor divergente ale Rusiei și SUA cu privire la încheierea războiului din Ucraina.

Sursa a afirmat că Rubio și Lavrov ar putea discuta din nou săptămâna aceasta, dar diplomatul american „probabil nu va recomanda continuarea întâlnirii dintre Putin și Trump săptămâna viitoare”.

Departamentul de Stat al SUA a descris convorbirea de luni ca o discuție despre „pașii următori” și o oportunitate pentru ambele părți de a lucra la o „rezolvare durabilă a războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Kremlinul a calificat-o drept o „discuție constructivă” despre „punerea în aplicare a înțelegerilor” la care au ajuns Trump și Putin în Alaska în august.

Riabkov a declarat că Moscova continuă pregătirile pentru summit. „Ne facem temele”, a spus el, subliniind că orice astfel de contact trebuie să fie „fără grabă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Se pregătește summitul Putin – Trump de la Budapesta / Discuţie telefonică Lavrov – Rubio / Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova în 2022 şi să renunţe la aderarea la NATO

Articole20 Oct • 795 vizualizări
0 comentarii

Cum discursul lui Vladimir Putin despre istorie în Alaska l-a apropiat pe Donald Trump de Ucraina / Liderul de la Casa Albă a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca (FT, surse)

Articole17 Oct • 3.742 vizualizări
0 comentarii

Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va renunța la războiul cu Ucraina

Articole18 Sep 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.