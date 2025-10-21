Moscova afirmă că nu a fost stabilit un calendar pentru summitul de la Budapesta

Rusia a declarat marți că nu există „un calendar precis” pentru summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump privind Ucraina, temperând speranțele pentru o întâlnire pregătitoare rapidă în vederea finalizării discuțiilor de pace, potrivit The Moscow Times.

„Inițial, nu a fost stabilit un calendar precis”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă summitul ar putea fi amânat, Peskov a răspuns: „Este imposibil să amâni ceva ce nu a fost stabilit definitiv… Este nevoie de pregătiri, de pregătiri serioase”.

Precizările vin după o declarație similară a vice-ministrului de externe Serghei Riabkov, care a declarat reporterilor: „Este imposibil să amâni ceva ce nu a fost programat niciodată”.

Riabkov a confirmat că Lavrov și Rubio au vorbit la telefon luni pentru a da curs discuțiilor de săptămâna trecută dintre Putin și Trump, care s-au concentrat pe pașii către un potențial proces de pace în Ucraina.

CNN, citând un oficial al Casei Albe, a transmis marți că o întâlnire între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost „suspendată pentru moment”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, că Rubio va conduce întâlnirile inițiale „săptămâna viitoare”, înaintea summitului de la Budapesta, care va avea loc la o dată ulterioară.

CNN, citând o sursă anonimă, a precizat că întâlnirea preliminară a fost amânată din cauza așteptărilor divergente ale Rusiei și SUA cu privire la încheierea războiului din Ucraina.

Sursa a afirmat că Rubio și Lavrov ar putea discuta din nou săptămâna aceasta, dar diplomatul american „probabil nu va recomanda continuarea întâlnirii dintre Putin și Trump săptămâna viitoare”.

Departamentul de Stat al SUA a descris convorbirea de luni ca o discuție despre „pașii următori” și o oportunitate pentru ambele părți de a lucra la o „rezolvare durabilă a războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Kremlinul a calificat-o drept o „discuție constructivă” despre „punerea în aplicare a înțelegerilor” la care au ajuns Trump și Putin în Alaska în august.

Riabkov a declarat că Moscova continuă pregătirile pentru summit. „Ne facem temele”, a spus el, subliniind că orice astfel de contact trebuie să fie „fără grabă”.