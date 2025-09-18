G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va…

donald trump si vladimir putin
Foto: Artem Priakhin/SOPA Images/ Shutterstock Editorial / Profimedia

Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va renunța la războiul cu Ucraina

Articole18 Sep 0 comentarii

Președintele Donald Trump și-a reiterat apelul ca țările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, susținând că Rusia ar renunța rapid la războiul împotriva Ucraina dacă prețul petrolului ar scădea, transmite CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Foarte simplu, dacă prețul petrolului scade, (președintele rus Vladimir) Putin va renunța. Nu va avea de ales. Va renunța la acel război”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer.

Trump a menționat că, deși este „foarte apropiat” de premierul indian Narendra Modi, a impus tarife ridicate Indiei deoarece aceasta cumpără petrol rusesc.

Sâmbătă, Trump a emis un ultimatum țărilor NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, adăugând că SUA vor impune „sancțiuni majore” Rusiei doar atunci când țările NATO vor fi de acord să facă același lucru.

CNN a relatat anterior că Uniunea Europeană a impus o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc și produse rafinate precum motorina, dar multe țări continuă să importe combustibili fosili și gaze naturale lichefiate din Rusia.

Joi, Trump a precizat că gazda sa, Regatul Unit, nu importă petrol rusesc.

Trump a fost întrebat și dacă regretă că l-a invitat pe Putin în Alaska luna trecută. „Nu”, a răspuns președintele, refuzând să comenteze mai mult.

Acea întâlnire bilaterală nu a schimbat semnificativ traiectoria războiului, dar a oferit Kremlinului timp suplimentar pentru a-și consolida câștigurile pe câmpul de luptă.

Trump spune că este dispus să facă mai mult împotriva Rusiei, dar nu dacă europenii continuă să cumpere petrol rusesc: „Sunt dispus să fac și alte lucruri, dar nu atunci când oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia. Dacă prețul petrolului scade, foarte simplu, Rusia va ceda.”

Premierul britanic Starmer a spus că există unele țări europene „prea dependente de energia din Rusia”. Nu există o soluție miraculoasă, a adăugat el.

În cursul conferinței comune de presă, Trump a repetat că Putin l-a dezamăgit.  El a spus că soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât ucrainenii și a reafirmat că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte.

Starmer a spus că Trump trebuie să pună presiune asupra lui Putin iar aliații trebuie să își intensifice acțiunile împotriva lui.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski anunță o contraofensivă pe frontul din Donețk

Articole18 Sep • 64 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Dmitri Kozak a demisionat din funcție și va părăsi vineri Kremlinul / Este unul dintre cei mai vechi aliați ai lui Vladimir Putin, pe care l-ar fi sfătuit recent să pună capăt războiului din Ucraina

Articole18 Sep • 3.965 vizualizări
1 comentariu

De la Max Korzh la Stepan Bandera: De ce politicienii polonezi se întorc împotriva ucrainenilor

Articole18 Sep • 1.016 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.