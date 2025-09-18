Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”: Dacă prețul petrolului scade, Rusia va renunța la războiul cu Ucraina

Președintele Donald Trump și-a reiterat apelul ca țările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, susținând că Rusia ar renunța rapid la războiul împotriva Ucraina dacă prețul petrolului ar scădea, transmite CNN.

„Foarte simplu, dacă prețul petrolului scade, (președintele rus Vladimir) Putin va renunța. Nu va avea de ales. Va renunța la acel război”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer.

Trump a menționat că, deși este „foarte apropiat” de premierul indian Narendra Modi, a impus tarife ridicate Indiei deoarece aceasta cumpără petrol rusesc.

Sâmbătă, Trump a emis un ultimatum țărilor NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, adăugând că SUA vor impune „sancțiuni majore” Rusiei doar atunci când țările NATO vor fi de acord să facă același lucru.

CNN a relatat anterior că Uniunea Europeană a impus o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc și produse rafinate precum motorina, dar multe țări continuă să importe combustibili fosili și gaze naturale lichefiate din Rusia.

Joi, Trump a precizat că gazda sa, Regatul Unit, nu importă petrol rusesc.

Trump a fost întrebat și dacă regretă că l-a invitat pe Putin în Alaska luna trecută. „Nu”, a răspuns președintele, refuzând să comenteze mai mult.

Acea întâlnire bilaterală nu a schimbat semnificativ traiectoria războiului, dar a oferit Kremlinului timp suplimentar pentru a-și consolida câștigurile pe câmpul de luptă.

Trump spune că este dispus să facă mai mult împotriva Rusiei, dar nu dacă europenii continuă să cumpere petrol rusesc: „Sunt dispus să fac și alte lucruri, dar nu atunci când oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia. Dacă prețul petrolului scade, foarte simplu, Rusia va ceda.”

Premierul britanic Starmer a spus că există unele țări europene „prea dependente de energia din Rusia”. Nu există o soluție miraculoasă, a adăugat el.

În cursul conferinței comune de presă, Trump a repetat că Putin l-a dezamăgit. El a spus că soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât ucrainenii și a reafirmat că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte.

Starmer a spus că Trump trebuie să pună presiune asupra lui Putin iar aliații trebuie să își intensifice acțiunile împotriva lui.