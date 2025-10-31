G4Media.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva…

Ciprian Ciucu
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! / Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir

Articole31 Oct • 332 vizualizări 3 comentarii

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate părțile, sume fabuloase”, vor fi scoase din context informații din CV-ul său și va fi atacat.

„Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de care au sunt de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba”, mai afirmă Ciucu.

Postarea sa vine după ce Realitatea care citează publicația ziaruloperativ.ro a susținut că, în perioada 2014-2017, Ciprian Ciucu, în calitate de director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), a beneficiat de o parte din fondurile de 2 milioane de euro gestionate de MAE prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD).

Postarea lui Ciprian Ciucu:

Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri!

Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc „televiziune”.

Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa.

Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă.

Mizeria e mare, interesele sunt uriașe. De viitorul Bucureștiului depend multe.

Mi-am avertizat familia că aceste lucruri se vor întâmpla. Le mulțumesc pentru înțelegere!

VOI FI PRIMA ȚINTĂ pentru că au văzut deja cu toții că sunt prima dumneavoastră opțiune pentru București, și vă mulțumesc pentru acest lucru!

Primii care au început pe mizeria aia de TikTok (unde eu stau mai prost), dar și la rușinea lor de „televiziune” sunt populiștii în haine de „suveraniști”.

Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei.

Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de care au sunt de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut!

Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba.

Am nevoie de dumneavoastră, rămâneți cu mine!

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. mai tine minte cineva cum PNL lui BOC, ala de la CLUJ, a facut pliante false cu USR?
    binenteles, la PNL nici usturoi nu au mancat, nici gura nu le miroase … dar ce frumos se prefac a fi mironosite …
    bucurestenii abia asteapta sa mearga la ghiseu sa fie intampinati de un PSDNList

    • La Cluj nu avea nici o șansă usr, dar la București are. Nu știu dacă prima(¿..Ciucu are rezultate la S6, poate avea șanse, dar nu are partidul de partea lui. O da cu victimizarea preventiv, foștii lui prieteni de la partidul Monicăi Macovei s-ar putea să-l știe cu ceva putred. Din păcate va câștiga ăla din clanul sportivilor. Are de partea lui Sectoarele 2,3,4 și 5…cu ceva noroc chiar și S1. AUR va face figurație, sprijinul lui Piedone este explicit pentru Baluță. Așa că Ciucu se va bate pentru locul 2 cu unul cu ranga.

  2. Ciucu e un om simplu din Drumul Taberei cu mama sinekooriste prin ministere si agentii guvernamentale centrale care conduce masinile institutiei, face accident si ulterior evident institutia plateste reparatiile. Om simplu dintr-o familie normala domnul Ciucu

