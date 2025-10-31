Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! / Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate părțile, sume fabuloase”, vor fi scoase din context informații din CV-ul său și va fi atacat.

Postarea sa vine după ce Realitatea care citează publicația ziaruloperativ.ro a susținut că, în perioada 2014-2017, Ciprian Ciucu, în calitate de director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), a beneficiat de o parte din fondurile de 2 milioane de euro gestionate de MAE prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD).

Postarea lui Ciprian Ciucu:

Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri!

Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc „televiziune”.

Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa.

Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă.

Mizeria e mare, interesele sunt uriașe. De viitorul Bucureștiului depend multe.

Mi-am avertizat familia că aceste lucruri se vor întâmpla. Le mulțumesc pentru înțelegere!

VOI FI PRIMA ȚINTĂ pentru că au văzut deja cu toții că sunt prima dumneavoastră opțiune pentru București, și vă mulțumesc pentru acest lucru!

Primii care au început pe mizeria aia de TikTok (unde eu stau mai prost), dar și la rușinea lor de „televiziune” sunt populiștii în haine de „suveraniști”.

Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei.

Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de care au sunt de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut!

Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba.

Am nevoie de dumneavoastră, rămâneți cu mine!