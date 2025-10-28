Ucraina este gata să negocieze pacea, dar nu va ceda niciun teritoriu, afirmă Zelenski

Ucraina este gata să participe la negocierile de pace, dar nu își va retrage în prealabil trupele din teritoriile neocupate de Rusia, așa cum cere Moscova, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agenția Reuters.

Într-o declarație făcută marți în fața jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a indicat că ar fi mulțumit dacă negocierile ar avea loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a Belarusului, aliat apropiat al Moscovei.

Un summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta în această lună, a fost suspendat după ce Moscova și-a menținut cererile, impunând ca condiție pentru un armistițiu cedarea de către Kiev a mai multor teritorii.

Donald Trump a susținut apelul Kievului de a instaura un armistițiu imediat pe linia actuală a frontului.

„Este absolut clar că abordăm diplomația numai din poziția noastră actuală. Nu vom face niciun pas înapoi și nu vom renunța la nicio parte a statului nostru”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Iar rezultatul important este că partea americană a transmis în cele din urmă semnalul public (că) președintele Trump (a) trimis acest mesaj.”

Volodimir Zelenski a adăugat că ar fi bucuros să participe la negocieri, inclusiv în Ungaria, în ciuda rezervelor față de anumite poziții ale prim-ministrului ungar Viktor Orban, care, în opinia sa, „blochează totul pentru Ucraina”.

„Dacă vor exista rezultate, Dumnezeu să ne binecuvânteze și negocierile să aibă loc oriunde”, a declarat el. „Nu contează aproape deloc, dar nu în Rusia, desigur, și cu siguranță nu în Belarus.”

Președintele ucrainean a solicitat, de asemenea, legislatorilor americani să adopte restricții mai severe împotriva Moscovei, după ce Donald Trump a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse.

Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni încă doi sau trei ani, a mai declarat Volodimir Zelenski.