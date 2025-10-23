G4Media.ro
Rusia afirmă că este “imună” la noile sancțiuni americane

Maria Zaharova
Rusia afirmă că este "imună" la noile sancțiuni americane

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a denunțat joi noile sancțiuni americane împotriva grupurilor petroliere Rosneft și Lukoil, afirmând că Rusia este „imună” împotriva acestor decizii economice, potrivit Le Figaro.

„Considerăm că această măsură este exclusiv contraproductivă”, a declarat Maria Zaharova în cadrul briefingului săptămânal.

„Țara noastră a dezvoltat o imunitate solidă împotriva restricțiilor occidentale și va continua să-și dezvolte cu încredere potențialul economic, inclusiv în domeniul energetic”, a adăugat ea.

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina. Președintele Donald Trump a semnalat de săptămâni întregi că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar până miercuri nu a luat măsuri punitive majore. Anunțul a venit în momentul în care Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin, deoarece „nu simțea că vom ajunge la rezultatul dorit”, transmite CNN.

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că era momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Totuși, președintele SUA a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va termina.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că „este momentul să se oprească uciderile și să se instaureze un armistițiu imediat”.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a spus el.

Bessent a adăugat: „Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni”.

Sancțiunile vizează Rosneft și Lukoil și aproape trei duzini de filiale ale acestora. Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a convenit miercuri asupra unui alt pachet de sancțiuni.

Trimisul special al UE, David O’Sullivan, se va întâlni joi cu John Hurley, înaltul funcționar al Departamentului Trezoreriei, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a lăudat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei șansa de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului”.

Impactul noilor sancțiuni americane va fi determinat în mare măsură de modul în care acestea vor fi implementate și de faptul dacă administrația va continua cu sancțiuni secundare, a declarat un expert pentru CNN.

„Până acum, au fost anunțate sancțiuni primare împotriva Rosneft și Lukoil, dar cheia va fi dacă există amenințarea unor sancțiuni secundare împotriva băncilor, rafinăriilor de petrol și comercianților din țări terțe care au relații comerciale cu Rosneft și Lukoil”, a declarat Eddie Fishman, cercetător senior la Atlantic Council.

În ianuarie, administrația Biden a anunțat sancțiuni împotriva altor companii petroliere ruse de top, dar a amânat sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil.

Zelenski: Cererea lui Trump de a îngheța războiul din Ucraina pe linia frontului este un „compromis bun”

De ce a reușit Trump un avans major în Fâșia Gaza, dar nu și cu Putin în privința Ucrainei

Ucraina și opt lideri UE resping orice concesii teritoriale în schimbul păcii și-l acuză pe Putin că trage de timp

4 comentarii

  1. Culmea, sunt de acord cu ei!!! Dar China nu va fi imună la sancțiunile UE și SUA ! Și cum Rusia este pudelul Chinei, NU VA FI IMUNĂ! 🙂

  2. poate o bomba peste conducta Drujba ar mai dez-„imuniza” pe orci

    • desi ar plange o gramda de suveranisti ca nu vor mai putea cumpara „dizel” de la popoarele fratilor lor unguri si rusi , prieteni buni de-a lungul istoriei

  3. Iau benzina de la OMV, nu de la Lukoil…..)))

