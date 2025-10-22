Zelenski: Cererea lui Trump de a îngheța războiul din Ucraina pe linia frontului este un „compromis bun”

Apelul președintelui american Donald Trump de a îngheța linia frontului actuală în conflictul dintre Ucraina și Rusia constituie un „compromis bun”, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agenția Reuters.

Liderul, aflat în vizită în Suedia, a spus însă că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin va accepta această propunere.

Donald Trump a menționat o întâlnire viitoare cu omologul său rus la Budapesta, dar pregătirile pentru summit au fost întrerupte, refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu imediat în Ucraina aruncând o umbră asupra potențialelor negocieri de pace.

De notat că mai multe state europene colaborează cu Ucraina pentru o nouă propunere de armistiţiu cu Rusia, pe liniile de contact existente, au declarat marţi agenţiei de știri Reuters patru diplomaţi.

Planul include idei deja discutate şi insistă asupra menţinerii rolului central al SUA.

Un diplomat european de rang înalt a precizat că propunerea include o referinţă la o comisie de pace prezidată de preşedintele american Donald Trump, care ar urma să supervizeze implementarea măsurilor. „Este un efort al unor consilieri naţionali de securitate pentru a păstra în echipă Statele Unite”, a adăugat el.

Marţi, unii lideri europeni au cerut Washingtonului să rămână ferm în insistenţele pentru o încetare imediată a focului în Ucraina şi pentru folosirea liniei actuale a frontului drept bază pentru orice negocieri viitoare.

Moscova cere de mai multă vreme ca ucrainenii să cedeze mai multe teritorii înaintea oricărui armistiţiu.

Vineri, 35 de aliaţi ai Ucrainei din aşa-numita Coaliţie a Voinţei se vor reuni la Londra, la un summit al celor dispuşi să sprijine Kievul pe termen lung. Nu este exclusă nici posibilitatea ca Trump să se întâlnească totuşi cu preşedintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni, deşi se pare că nu va mai avea loc reuniunea lor de la Budapesta.

Alţi trei diplomaţi au confirmat că se pregătesc propuneri de pace, iar unul din ei a afirmat că ideea unei comisii este preluată din planul în 20 de puncte al SUA pentru Fâşia Gaza.

Diplomatul de rang înalt a explicat că după ce ambele părţi ar conveni asupra unui armistiţiu, ar urma negocieri privind teritoriile, dar fără a se recunoaşte ocupaţia rusească din estul Ucrainei.

Un alt diplomat european a declarat că „este un efort pe care l-am făcut şi în mai, în august. Rusia nu dă semne că şi-a schimbat poziţia”. Întrebat dacă e vorba de noi insistenţe asupra unor puncte mai vechi, el a răspuns: „Într-un fel, da, cu mai multe elemente noi”, însă nu a dat detalii.

Toţi diplomaţii au cerut să nu li se dezvăluie identitatea, deoarece subiectul este sensibil. Bloomberg News a fost prima organizaţie de presă care a relatat despre activitatea respectivă, marţi.

Diplomatul de rang înalt a explicat că ideile discutate sunt în general o reflectare a propunerilor anterioare ale puterilor europene. Ca şi până acum, se cere repatrierea tuturor copiilor ucraineni deportaţi şi un schimb de prizonieri. Planul solicită şi garanţii de securitate pentru Ucraina, inclusiv asigurarea unei armate cât mai puternice, precum şi asistenţă financiară şi o foaie de parcurs în vederea aderării la Uniunea Europeană.

Acelaşi diplomat a dezvăluit că propunerea reafirmă că sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei vor fi eliminate treptat, pe măsură ce Moscova îşi respectă angajamentele, însă tot s-ar direcţiona către despăgubiri pentru Ucraina o parte a activelor ruseşti blocate în străinătate. Aşa ceva ar fi însă „exclus din start pentru Rusia”, a recunoscut el.