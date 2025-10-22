Grindeanu cere formarea unui grup de lucru cu CSM si ICCJ / Cele două instituții au refuzat în septembrie invitația ministrului Justiției la dialog

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul PSD a propus formarea unui „grup de lucru” cu CSM și Înalta Curte pentru a iniția un „dialog” cu cele două instituții și a „arde” etapele” reformei ce vizează pensiile magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să negocieze cu sistemul de justiție legea de reformare a pensiilor magistraților, deși CSM – reprezentantul sistemului – a respins categoric orice încercare de reformă.

„Lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu soluția unui grup de lucru. Înțeleg pe surse că proiectul ar fi avut respingeri la CCR și pe fond. Pe ce am văzut ca și comunicare de la CCR, am văzut că proiectul a fost respins pe formă. Deci trebuie apucat de la zero. Un lucru așezat greșit a fost lipsa de dialog. Grupul de lucru ar debloca lucrurile, am arde etapele”, a declarat liderul PSD.

Șefa Înaltei Curți de Casație Lia Savonea a refuzat în luna septembrie invitația ministrului justiției, Radu Marinescu care a solicitat mai multor instituții din sistemul judiciar o întâlnire de lucru.

”Pare, mai degrabă, un exercițiu de imagine decât un dialog real”, se arăta în adresa de răspuns a șefei Înaltei Curți. Lia Savonea mai susținea atunci că justiția se confruntă cu un discurs public ce relativizează independența judecătorilor și că ”această desconsiderare a rolului magistraturii afectează nu doar corpul profesional, ci și încrederea cetățeanului în statul de drept”.

Și președinta Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoarea Elena Costache,a refuzat să meargă la întâlnirea cu ministrul Justiției Radu Marinescu pe tema reformelor din sistemul judiciar: „Din partea CSM nu va participa niciun reprezentant, având în vedere contextul actual caracterizat de atacurile fără precedent asupra justiției”, declara tot în luna septembrie Elena Costache.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a acuzat pe 30 iulie 2025 pe premierul Ilie Bolojan că a inițiat „o procedură nelegală” de refomare a pensiilor magistraților, cu referire la un materialul trimis de cabinetul premierului care conținea propunerile de modificare a legislației privitoare la pensiile speciale din justiție.

Reacția CSM a venit ca urmare a propunerilor premierului de creștere a vârstei de pensionare la 65 de ani și de plafonare a pensiei speciale a magistraților la maximum 70% din salariul net.