PSD va insista în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților, anunță Mihai Fifor / ”Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ”ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar, transmite Agerpres.

”Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate”, a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluţii, nu de ”demonstraţii de forţă”, are nevoie de dialog real – cu magistraţii, cu experţii, cu Parlamentul.

”PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie”, a susţinut fostul ministru Mihai Fifor.

El a evidenţiat că PSD va insista ”ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. ”România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor”, a transmis social-democratul.

Delegația liderilor PSD a plecat de la ședința coaliției de luni după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru larg pentru a scrie o nouă lege a pensiilor magistraților, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Crearea unui astfel de grup ar duce la discuții îndelungate, după cum au arătat experiențe politice anterioare. Or, premierul Bolojan a declarat luni că reluarea proiectului respins de CCR pe motive de formă, nu de fond, este ”o necesitate”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declarase luni că va propune coaliției formarea unui grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților. Grindeanu a apreciat că ar fi o idee bună să fie cuplată și cu alte categorii de pensii speciale.

„E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a susținut Grindeanu, deși toate aceste asociații și instituții au respins orice modificare a privilegiilor candidaților.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a spus într-o postare pe rețelele sociale că ”reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”.