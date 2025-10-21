G4Media.ro
PSD va insista în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de…

Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei preşedintelui Republicii Coreea / Discuţiile au vizat posibile colaborări, atât în domeniul apărării, cât şi în alte sectoare economice şi tehnologice

BREAKING Nicușor Dan: Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate

2 comentarii

  1. Mascaricii PSD-ului, Fifor, Budai, Zetea, Tudose, Olguta Vasilescu etc sunt pusi de Grindeanu sa faca opozitie la guvernul din care fac parte si sa blocheze orice reforma.
    In seara asta a fost randul lui Fifor sa arunce cu „maro” in ventilator, dar i-a venit tot lui in fata, pentru ca PSD nu a facut nimic pentru desfiintarea pensiilor speciale in ultimii 10 ani! 🙂

  2. Psd (Fifor) aripa AUR nu se lasă.
    Comisia de lucru este doar o etapă din planul de tergiversare a reformei. Cartelul are nevoie de timp. Reforma lui Bolojan trebuie amânată cu orice preț.

