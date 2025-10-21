Ploaie de goluri în Liga Campionilor: PSV câștigă la scor cu Napoli și Dennis Man marchează o dublă. Interul lui Chivu se distrează în Belgia cu Saint-Gilloise

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ziua de marți care a deschis etapa a treia din Liga Campionilor a avut o prognoză favorabilă amatorilor de fotbal european, ci anume o ploaie de goluri abundentă. Nu mai puțin de 43 de goluri au fost încrise în prima parte a meciurilor din această etapă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o seară plină de goluri nu a putut lipsi Dennis Man, care a înscris de două ori în poarta campioanei Italiei, Napoli, în victoria lui PSV Eindhoven, scor 6-2. Internaționalul român ajunge astfel la trei reușite în tricoul echipei olandeze. Cu această victorie, PSV se poziționează pe 11, cu o victorie, un eșec și o remiză.

Celălalt român prezent în competiție a învins în Belgia detașat. Inter Milano, la cârma lui Cristi Chivu, a trecut de deplasarea de la Union Saint-Gilloise cu 4-0. Pentru italieni au marcat: Dumfries (min. 41), L. Martinez (45+1), Calhanoglu (penalty, 53) și pariul lui Chivu, tânărul Francesco Esposito (min. 76). „Grazie” acestui triumf, Cristi Chivu și echipa ocupă locul doi pe tabloul ligii, cu trei victorii din tot atâtea partide jucate.

Campioana en-titre PSG a înregistrat scorul zilei de marți, câștigând cu 7-2 în Germania, pe terenul celor de la Bayer Leverkusen.

Toate rezultatele serii

Barcelona vs. Olympiakos: 6-1

Kairat Almaty vs. Pafos: 0-0

Arsenal vs. Atletico Madrid: 4-0

Copenhaga vs. Dortmund: 1-4

Bayer Leverkusen vs. PSG: 2-7

Newcastle vs. Benfica: 3-0

PSV vs. Napoli: 6-2

Union Saint-Gilloise vs. Inter Milano: 0-4

Villareal vs. Manchester City: 0-2