Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru…

Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. 

”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD”, transmite News.ro.

”Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Potrivit acestuia, ”adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

”Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii, după ce social-democratul e plecat în această seară de la o ședință a coaliției.

”Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului.

Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond.

Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu.

Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a transmis Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a confirmat marți că Grindeanu a părăsit ședința coaliției după ce s-a respins ideea creării unul grup de lucru pentru pensiile magistraților.

