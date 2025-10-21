G4Media.ro
Rachel Reeves - ministrul britanic al finantelor
Sursa foto: Facebook/ Rachel Reeves

Brexit-ul și austeritatea guvernelor anterioare au avut un impact mai puternic decât se credea, spune ministrul britanic de Finanțe

Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, a declarat că Brexit-ul, împreună cu reducerile cheltuielilor efectuate de guvernele anterioare, au afectat economia mai mult decât se credea inițial, în timp ce pregătește un buget care va include probabil creșteri de impozite, dar și măsuri pentru stimularea creșterii economice, scrie Reuters.

În comentariile publicate de ziarul Guardian, Reeves a declarat că intenționează să contracareze scăderea prevăzută a previziunilor de creștere economică de către autoritatea fiscală independentă a Marii Britanii, Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR).

„Știm, de asemenea, și cred că OBR va fi destul de sincer în această privință, că măsuri precum austeritatea, reducerile cheltuielilor de capital și Brexit-ul au avut un impact mai mare asupra economiei noastre decât se preconiza la momentul respectiv”, a declarat ea, potrivit ziarului, în cadrul unei conferințe la Birmingham.

„De aceea, reconstruim, fără a ne simți rușinați, relațiile noastre cu Uniunea Europeană pentru a reduce unele dintre costurile care, în opinia mea, au fost adăugate inutil întreprinderilor începând din 2016 și de când am părăsit oficial Uniunea Europeană acum câțiva ani.”

OBR a estimat că Brexit-ul va reduce nivelul de productivitate pe termen lung al Marii Britanii cu 4% în comparație cu rămânerea în Uniunea Europeană.

Sâmbătă, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a declarat că Brexit-ul va continua probabil să afecteze creșterea economică britanică în următorii ani.

Datele publicate anterior au arătat că împrumuturile publice ale Marii Britanii în prima jumătate a anului financiar au fost cele mai mari înregistrate vreodată, cu excepția perioadei de vârf a pandemiei de coronavirus, menținând presiunea asupra lui Reeves înaintea prezentării bugetului din 26 noiembrie.

