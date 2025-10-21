Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie la pas împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1

G4Media.ro
FC Barcelona a câștigat la pas meciul din debutul etapei a treia din Liga Campionilor împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1, marți seară. În același timp, Kairat Almaty a remizat cu Pafos.

Catalanii au început caracteristic partida, impunând ritmul încă din primul minut, ceea ce a dus și la deschiderea de scor rapidă – în minutul 7 Fermin Lopez a profitat de o greșeală în defensivă pentru a-și deschide conturile. Elevii lui Flick nu au mai pus presiunea din startul partidei după gol și Olympiakos a început să iasă pe atac, dar fără un rezultat concret, întrucât tot Fermin Lopez a punctat, în minutul 39, după ce a păcălit un adversar și a șutat imparabil pentru a contoriza dubla.

Olympiakos a continuat ofensiva în partea secundă, iar eforturile grecilor au fost răsplătite – El Kaabi a înscris în minutul 50 cu o lovitură excelentă de cap, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid și dictat un penalty în favoarea oaspeților după un henț în careu, urmând ca același El Kaabi să marcheze de la punctul cu var. Totuși, arbitrul le-a fost înger și demon grecilor și l-a eliminat pe Hezze după un al doilea galben controversat, iar de atunci Barcelona a început asaltul. Lamine Yamal a fructificat un penalty obținut de Rashford în minutul 68, ca la șase minute distanță jucătorul englez să înscrie cu un șut la colțul scurt din careu pentru a duce scorul la 4-1.

Fermin Lopez a reușit tripla după o centrare a noului intrat Bardghji, care își ridiculizase adversarul chiar înainte de pasa decisivă. Rashford a închis tabela cu alt șut la colțul scurt, o demonstrație că nu și-a pierdut talentul, iar Barcelona se poate bucura de cele trei puncte după un rezultat mai mult decât satisfăcător.

Pentru echipa Blaugrana urmează El Clasico cu Real Madrid, în timp ce Olympiakos primește vizita celor de la AEK Athena în campionat.

În cealaltă partidă de la ora 19:45, Kairat Almaty a remizat cu Pafos, 0-0. Formația cipriotă, la care a fost titular internaționalul român Vlad Dragomir, a jucat cu un om în minus încă din minutul 4, atunci când atacantul Correia a primit cartonașul roșu după o dispută.

