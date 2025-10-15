Investiție de 360 de milioane de lei în autobuze electrice, în Regiunea Sud-Vest Oltenia / Suma depășește 800 de milioane dacă se socotesc și tramvaiele, stațiile și pistele de biciclete

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

14 proiecte de achiziție a mijloacelor de transport electrice sunt în gestiunea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, a căror valoare totală se ridică la 360,5 milioane de lei, transmite ADR S-V Oltenia, ca răspuns la o solicitare transmisă de G4Media. Majoritatea proiectelor se află în stadiul de implementare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit informațiilor transmise de ADR Sud-Vest Oltenia, cele 14 proiecte se află în diferite stadii de implementare, niciunul nefiind încă finalizat.

Finanțarea europeană va ajunge la următoarele localități:

Județul Dolj: Municipiul Craiova, Orașul Segarcea

Municipiul Craiova, Orașul Segarcea Județul Gorj: Orașul Novaci (de două ori), Municipiul Târgu Jiu

Orașul Novaci (de două ori), Municipiul Târgu Jiu Județul Mehedinți: Municipiul Drobeta Turnu Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin Județul Olt: Municipiul Caracal, Orașul Corabia (de două ori)

Municipiul Caracal, Orașul Corabia (de două ori) Județul Vâlcea: Orașul Călimănești (de trei ori), Orașul Horezu, Orașul Bălcești

Proiectele vizează atingerea unor obiective, aliniate cu politicile europene privind protecția mediului și dezvoltarea urbană: Reducerea drastică a emisiilor de carbon, contribuind la atingerea țintelor de mediu stabilite la nivel național și european; Creșterea semnificativă a mobilității urbane, facilitând accesul cetățenilor la mijloace de transport moderne și eficiente și Sporirea numărului anual de utilizatori ai transportului public modernizat, încurajând renunțarea la autoturismele personale și promovând un stil de viață sustenabil.

Agenția precizează că specificațiile tehnice minime pentru autobuzele electrice nu sunt stabilite la nivelul Ghidului Solicitantului, ci sunt definite și justificate de fiecare beneficiar (UAT) în funcție de nevoile specifice, pe baza unui Studiu de oportunitate.

Totuși, se menționează că autobuzele și microbuzele achiziționate trebuie să aibă o capacitate de peste nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și să respecte cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și omologarea CE de tip și Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Suma totală trece de 800 de milioane de lei dacă se adaugă și proiectele care se referă la ”dezvoltarea rețelei de transport public local inteligente și autonome”.

Intră aici modernizarea depoului de tramvai din municipiul Craiova și extinderea sistem,ului de management al traficului, investiție de 107 milioane de lei.

Extinderea și modernizarea rețelei de troleibuze din Târgu Jiu va costa peste 26 de milioane de lei, iar un terminal multimodal și bază park&ride e estimat la 48,2 milioane de lei. Două coridoare de ”mobilitate urbană” în municipiul Drobeta Turnu Severin vor costa peste 70 de milioane de lei.

ÎNTREAGA LISTĂ DE PORIECTE ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA POATE FI CONSULTATĂ AICI