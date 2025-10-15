Planul militar al UE prevede proiecte comune privind dezvoltarea dronelor și apărării aeriene / Proiectul „Eastern Flank Watch” va fi lansat în 2026

Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune privind dronele și apărarea aeriană în următoarele luni, ca parte a unui plan ambițios pe cinci ani de reînarmare a continentului și de descurajare a Rusiei, potrivit unui document consultat de Bloomberg News.

Până la sfârșitul anului 2027, planul prevede ca UE să realizeze 40% din achizițiile sale în domeniul apărării în comun, mai mult decât dublul ratei actuale.

„Statele autoritare interferează din ce în ce mai mult în societățile și economiile noastre”, se arată în document. „Aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii.”

Documentul adaugă: „Rusia militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul previzibil.”

Propunerea, elaborată de Comisia Europeană, brațul executiv al UE, prevede o revizuire completă a planificării și achizițiilor militare ale UE.

Țările UE trebuie să își coordoneze cheltuielile de apărare, susține documentul, și să creeze rapid coaliții pentru a elabora în comun noi programe de apărare. Iar aceste eforturi ar trebui să fie în curs de desfășurare în următorul an, dacă continentul dorește să-și atingă obiectivul de a fi pregătit pentru luptă în 2030.

Planul, care este încă supus modificărilor, va fi prezentat joi, înainte ca liderii să îl discute săptămâna viitoare la summitul de la Bruxelles.

„Mâine, vom propune obiective și etape clare pentru a elimina lacunele în materie de capacități și pentru a accelera investițiile în apărare în toate statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Documentul menționează că, deși bugetul colectiv al blocului pentru apărare aproape s-a dublat din 2021 – de la 218 miliarde de euro (254 miliarde de dolari) la 392 miliarde de euro (456 miliarde de dolari) în 2025 – cheltuielile sunt încă în mare parte necoordonate între țările UE. Acest lucru limitează capacitatea Europei de a se reînarma rapid, se arată în document.

Planul identifică mai multe domenii în care eforturile comune ar putea fi utile, inclusiv sistemele de apărare aeriană și antirachetă, precum și dronele și contra-dronele. De asemenea, se dorește ca până la începutul anului 2026 să fie create coaliții care să coordoneze aceste proiecte, care, potrivit planului, ar trebui lansate până la jumătatea anului 2026.

Obiectivul de achiziții comune de 40 % va contribui la aceste inițiative, se arată în plan. În prezent, achizițiile comune sunt sub 20 %, în ciuda angajamentului asumat de țările UE în 2007 de a atinge 35 %.

Pentru a respecta termenul limită final al planului, stabilit pentru 2030, planul subliniază că toate proiectele, contractele și finanțările trebuie să fie în vigoare până la sfârșitul anului 2028.

Pentru a contribui la finanțarea consolidării militare a UE, blocul a aprobat deja un fond de 150 de miliarde de euro, alocat în prezent pentru diverse proiecte. Propunerea Comisiei prevede finalizarea acestor eforturi până la sfârșitul anului 2030.

În plus, se dorește ca UE să stabilească noi proiecte emblematice care să includă drone, sisteme de apărare aeriană și un scut spațial. Eforturile poartă denumiri precum „European Drone Defence” (Apărarea europeană cu drone), care s-ar baza pe experiențele Ucrainei, și „Eastern Flank Watch” (Supravegherea flancului estic). Planul prevede lansarea acestor proiecte în 2026.

Inițiativa privind dronele reprezintă o rebranduire a „zidului de drone” propus de comisie după mai multe incursiuni ale avioanelor și dronelor rusești în state NATO, printre care și România.

Ideea a fost primită cu reacții divizate în urmă cu câteva săptămâni, când liderii UE au discutat-o pentru prima dată, țările din sud cerând ca dronele să nu se concentreze doar pe marginea estică a continentului. Planul viitor extinde conceptul pentru a include întregul continent. Și stabilește obiectivul de a avea un sistem de drone complet funcțional până în 2027.

Documentul dorește, de asemenea, ca sistemul propus de apărare aeriană și antirachetă să fie pus în funcțiune în 2026.

În plus, documentul sugerează crearea unui fond de până la 1 miliard de euro cu Banca Europeană de Investiții până în 2026 pentru a sprijini proiectele de apărare.

UE a jucat în mod tradițional un rol minor în domeniul apărării, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord preluând inițiativa. Această configurație a contribuit la fragmentarea industriei de apărare a Europei.

Pe măsură ce UE începe să abordeze proiecte de apărare de amploare, acest echilibru de putere este pus sub semnul întrebării. Cu toate acestea, în timp ce Comisia sugerează o planificare mai centralizată și achiziții comune, statele membre mari, precum Germania, au subliniat rapid că deciziile finale trebuie să revină capitalelor.