Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia, afirmă un fost șef al serviciului secret MI5

Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia din cauza intensității și gravității atacurilor cibernetice, sabotajelor și altor activități ostile orchestrate de Moscova împotriva Regatului Unit, potrivit unui fost șef al MI5, scrie The Guardian.

Eliza Manningham-Buller, care a condus agenția de spionaj internă în urmă cu două decenii, a declarat că este de acord cu comentariile făcute de experta în Rusia Fiona Hill, care a susținut într-un interviu acordat Guardian la începutul acestui an că Moscova se află în război cu Occidentul.

Lady Manningham-Buller a susținut că situația s-a schimbat „de la invazia Ucrainei și de la diversele lucruri pe care le-am citit despre ceea ce au făcut rușii aici – sabotaj, colectare de informații, atacuri asupra oamenilor și așa mai departe”.

Vorbind într-un podcast în care a fost intervievată de lordul John McFall, ea a făcut referire la Hill, care l-a sfătuit pe Donald Trump în timpul primului său mandat ca președinte al SUA și a fost coautor al revizuirii strategiei de apărare a Regatului Unit.

„Cred că are dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice, activitatea de informații sunt extinse”, a spus ea.

Șase bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost închiși anul acesta pentru rolul lor într-o rețea de spionaj care desfășura activități de supraveghere ostilă în Europa, iar cinci bărbați au fost condamnați pentru implicarea lor într-un atac incendiator ordonat de Moscova asupra unui depozit care conținea provizii destinate Ucrainei.

Pat McFadden, pe atunci ministru al Cabinetului, a declarat anul trecut că Rusia a intensificat atacurile cibernetice împotriva Regatului Unit. Hackerii au vizat o serie de companii britanice. Deși detectarea sursei atacurilor poate dura ceva timp, se suspectează că multe dintre ele au provenit din Rusia.

Mai mulți aliați ai Marii Britanii din NATO din Europa de Est au fost afectați de recentele incidente cu drone, în special Polonia, unde 19 drone rusești neînarmate au intrat în spațiul său aerian în această lună.

În prima parte a mandatului lui Manningham-Buller ca șef al MI5 între 2002 și 2007, existau speranțe că Rusia condusă de Vladimir Putin nu va reveni la metodele sovietice și va deveni, în schimb, un potențial partener pentru Occident.

Manningham-Buller l-a întâlnit pe Putin în 2005, când acesta a venit la Londra după summitul G8 din Scoția, moment în care lordul McFall a sugerat că președintele rus încerca să afișeze o „față plăcută” pentru a impresiona națiunile occidentale.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a răspuns Manningham-Buller. „Nu m-am așteptat ca în decurs de un an să ordone asasinarea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut.”

Litvinenko, un fost spion rus al FSB care locuia la Londra, s-a îmbolnăvit și a murit încet în 2006, după ce a fost otrăvit cu poloniu radioactiv. O anchetă publică desfășurată zece ani mai târziu a concluzionat că doi agenți ruși l-au ucis și că probabil au acționat la ordinele lui Putin.

Manningham-Buller a criticat deciziile guvernelor SUA și Regatului Unit de a reduce drastic cheltuielile pentru ajutorul extern, argumentând că acest lucru ar crea o oportunitate diplomatică pentru China de a exploata țările mai sărace.

Ea a spus că a fost impresionată de calitatea tratamentului HIV finanțat de SUA în Africa, pe care l-a văzut în timpul mandatului său de director și apoi de președinte al Wellcome Trust, organizația caritabilă de cercetare medicală, după ce a părăsit MI5.

„Te duceai la un spital destul de primitiv, cu oameni pe paleți pe jos, dar aripa pentru SIDA finanțată de George W. Bush era de o altă anvergură. Faptul că americanii au oprit toate acestea și că noi am redus ajutorul înseamnă că lăsăm loc pentru diplomatul vostru chinez prietenos”, a spus ea.

„Dacă ne retragem din lume, ei pot să se instaleze, deoarece au o bază economică puternică, așa că cred că puterea soft… fie că este vorba de BBC World Service, de ajutor, de deminare, toate contribuie în mod important la influența noastră în lume, pe lângă importanța lor umanitară.”