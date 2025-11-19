Ministrul Educației: Cumulul pensiei cu salariul nu este un privilegiu în educație, ci asigură funcționarea sistemului. Mă aștept să fim exceptați
În educație, posibilitatea ca profesorii pensionari să poată cumula pensia cu salariul și să revină în școlile unde nu există profesori pe anumite discipline „este un element de funcționare a sistemului”, a declarat pentru Edupedu.ro ministrul Educației și Cercetării, Daniel David. Cumularea pensiei cu salariul „este un demers fundamental, nu este un privilegiu” în educație, a atras atenția David, în contextul unui deficit de profesori mai ales în zona științelor și a matematicii.
Contactat de Edupedu.ro după ce Guvernul Bolojan a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) consultat de Economedia și G4Media.ro care limitează cumulul salariu-pensie în sectorul public și care include numeroase alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor în sectorul bugetar, ministrul Daniel David a declarat că i-a cerut premierului încă de acum câteva săptămâni să excepteze domeniul educație de la aplicarea limitării cumulului salariului cu pensia.
Rep: Ați cerut premierului să excepteze limitarea cumulului salariului cu pensia, în educație?
Daniel David: Am cerut atunci când s-a pus prima dată această problemă, în urmă cu mai multe săptămâni. Pentru noi, este un demers fundamental, nu este un privilegiu, ci este un element de funcționare a sistemului, atât în zona preuniversitară, cât și în zona universitară. Avem profesori pensionari în zona preuniversitară care acoperă discipline la care nu sunt profesori.
Rep: Care sunt disciplinele cele mai afectate de lipsa profesorilor și unde soluția vine de la profesorii pensionari?
Daniel David: Științe și Matematică. Deci în primul rând zona STEM este afectată, în preuniversitar. Iar în zona universitară avem conducători de doctorat care au doctoranzi pe care nu îi putem abandona în acest proces.
