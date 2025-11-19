12,6 ani de închisoare pentru bărbatul din Brăila care și-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cuțit / Acesta trebuie să le plătească fiilor victimei despăgubiri în valoare de 1 milion de Euro

Acum mai bine de jumătate de an, o brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A fost ucisă de concubin, un bărbat de 49 de ani, pe care îl cunoscuse cu mai puțin de un an înainte, relatează debraila.ro

În urmă cu o săptămână, Tribunalul Brăila l-a condamnat pe Marian Rîmniceanu (foto sus) la o pedeapsă de 12 ani și 6 luni de închisoare pentru omor. În același timp, instanța l-a obligat pe individ să le plătească celor doi fii ai victimei, unul fiind minor, câte 500.000 de euro, ca daune morale.

Procesul a fost unul relativ scurt, bărbatul recunoscând în totalitate faptele și solicitând judecarea în procedura recunoașterii învinuirii. Astfel, acesta a beneficiat de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Rechizitoriul ajuns pe masa judecătorilor a scos la iveală detalii terifiante legate de modul în care Marilena a fost ucisă. Brăileanca îl cunoscuse pe Marian în iunie 2024 și aveau o relație de concubinaj, deși aceștia nu locuiau efectiv împreună. De câteva ori pe lună, femeia îl vizita la domiciliul din satul Baldovinești, la doi pași de municipiul Brăila, unde și înnopta.

În ultima perioadă, Marian devenise extrem de gelos și posesiv, bănuind că partenera sa avea și o altă relație sentimentală. Astfel, în seara de 30 martie 2025, după ora 22:00, când femeia se afla la concubin, între cei doi s-a iscat un conflict verbal. Marian i-a reproșat că l-ar înșela, timp în care Marilena a ales să se întoarcă acasă și, cel mai probabil, să pună capăt relației.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de DEBRAILA.ro, în fața acestei situații, individul i-a luat telefonul, a încercat să-l rupă și l-a aruncat în sobă, iar apoi a pus mâna pe un cuțit și a înjunghiat-o de mai multe ori.