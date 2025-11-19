G4Media.ro
Cetatea Făgăraș, Cetatea Făgărașului
Sursa foto: Facebook Cetatea Fagarasului

Primăria Făgăraș vrea un împrumut de 42 de milioane de lei / Cei mai mulți sunt necesari pentru a plăti alte împrumuturi mai vechi

Municipiul Făgăraș intenționează să acceseze un împrumut de peste 42 de milioane de lei de la Trezoreria Statului, pentru a susține mai multe proiecte de investiții aflate în derulare și pentru refinanțarea unor datorii publice locale, anunță Brașov.net.

Consiliul Local Făgăraș s-a întrunit astăzi, 19 noiembrie, la ora 15:00, într-o ședință extraordinară, convocată special pentru a discuta acest subiect.

Potrivit documentației oficiale, împrumutul de 42,17 milioane de lei va fi utilizat atât pentru cheltuieli neeligibile din proiecte finanțate majoritar din fonduri europene, cât și pentru refinanțarea datoriei publice locale ce recurge din împrumuturi contractate din venituri din privatizare.

Ședința a fost convocată în regim de urgență deoarece împrumuturile pentru autoritățile locale se acordă în limita unui plafon național de 1,5 miliarde de lei, valabil până la 31 decembrie 2025. Autoritățile locale trebuie să depună dosarele până la această dată pentru a putea accesa fondurile necesare.

