Administratorul judiciar al Nordis a identificat 212 apartamente vândute de dezvoltatorul imobiliar mai multor clienți / Laura Vicol: ”Mai lăsați-mă cu vrăjeala apartamentelor vândute de două ori, nu există aşa ceva”

Administratorul judiciar al Nordis Management, CITR, a identificat 212 apartamente vândute către 2 sau chiar 3 clienți, potrivit unui comunicat al casei de insolvență.

Schema, potrivit CTIR, era următoarea: dezvoltatorul încheia o promisiune de vânzare-cumpărare cu un client (și încasa un avans care, în unele cazuri, a ajuns chiar și la 90%), apoi încheia o nouă promisiune de vânzare-cumpărare către un client (și încasa un alt avans), apoi vindea apartamentul efectiv către cu totul alt client.

Casa de insolvență a analizat statutul juridic a peste 1400 de apartamente Nordis Mamaia Wave și a descoperit că 212 de promisiuni de vânzare-cumpărare au rămas fără obiect ca urmare a valorificarii acestuia către un terț sau a recompartimentarii imobilului.

”Cauzele care au determinat suprapunerile de convenții și identificarea a 212 convenții în derulare, rămase fără obiect sunt următoarele:

1. Încheierea simultană mai multor convenții cu diferite persoane pentru aceeasi unitate

Exemple de situații întâlnite:

Unitate X promisă inițial lui A, ulterior vândută lui B.

Unitate Y promisă inițial lui C, ulterior promisă lui D, iar în final vândută lui E.

Unitate Z promisă lui F, ulterior promisă și lui G, rămasă în patrimoniul companiei (nevalorificată).

2. Încheierea mai multor convenții cu diferite persoane, concomitent cu recompartimentarea unităților

Unitatea X – apartament cu 2 camere, recompartimentat ulterior în:

X1 – apartament cu o cameră

X2 – apartament cu o cameră

Unitate X promisă lui A, ulterior promisă și lui B.

Unitatea X1, nou rezultată – rămâne în patrimoniul companiei.

Unitatea X2, nou rezultată – este vândută către C.

În concluzie, promitenții A și B rămân fără unitate ca urmare a recompartimentării și a vânzării parțiale ulterioare.

3. Schimbarea destinației unității – de exemplu, transformarea unor unități locative în spații de birouri sau funcțiuni conexe (tehnice, administrative ori de recreere).

Unitatea X, inițial apartament cu o cameră este transformată ulterior în Y cu funcționalitate birou;

Unitatea X a fost promisă lui A.

Unitatea X a fost transformată în biroul Y.

În concluzie, apartamentul X, promis lui A, nu mai există ca și configurație și funcționalitate”, arată CITR, administratorul judiciar al Nordis Management.

Ce spunea Laura Vicol

”Am fost arestată 10 zile și târâtă într-un dosar penal pentru simplul fapt că sunt soția unui asociat, într-o societate băgată de clienți în insolvență. Mai lăsați-mă cu vrăjeala apartamentelor vândute de două ori, nu există aşa ceva.

Nicio acuzație cu privire la activitatea mea politică. Zero fapte de corupție. Un dosar transformat în armă politică, născut din minciuni, doar ca să distrugă un adversar la prezidențiale. Şi de ținut pe alții în zgardă”, scria Laura Vicol în urmă cu câteva zile.

Ce e de făcut

”În situațiile în care promisiunile au rămas fără obiect, CITR va verifica legalitatea și oportunitatea propunerii debitorului de a atribui o unitate echivalentă, ca soluție de executare în natură, cu condiția obținerii acordului promitentului”, arată Casa de insolvență.

Dosarul de insolvență

Procedura de insolvență a Nordis Management a fost deschisă în octombrie 2024. Sunt 1228 de creditori (păgubiți și persoane fizice și juridice care trebuie să primească bani de la Nordis) care s-au înscris la masa credală și solicită peste 900 milioane lei (peste 175 de milioane de euro), din care 721 milioane lei (140 de milioane de euro) reprezintă creanțe acceptate.

CITR gestionează și peste 600 de litigii legate de dosarul de insolvență.

”CITR subliniază că această analiză și demersurile viitoare au ca scop oferirea de transparență tuturor părților implicate în proiectul Nordis Mamaia Wave și protejarea intereselor creditorilor. Echipa administratorului judiciar va continua să comunice deschis stadiul procedurilor și să adopte măsuri pentru a asigura o soluționare corectă și legală a situației juridice a fiecărei unități. Pentru clarificări suplimentare, creditorii și părțile interesate sunt invitați să contacteze administratorul judiciar CITR”, arată casa de insolvență în comunicatul de presă.

Dosaul penal

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, și alții au fost reținuți de DIICOT sub acuzații precum grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Sute de persoane – clienți Nordis care au dorit să își cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie și care au dat banii în avans – se consideră păgubiți pentru că nu și-au primit apartamentele.

În august, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de apel Bucureșți a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.

Ulterior, procurorul a reinstituit sechestre pe apartamente Nordis în valoare de peste 64 de milioane de euro. Vezi aici și aici. Sechestrul a fost confirmat de instanță pe 14 noiembrie 2025.

