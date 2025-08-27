G4Media.ro
EXCLUSIV SURSE DIICOT a reinstituit sechestre de peste 28 de milioane de euro pe apartamentele şi terenurile Nordis Management şi Nordis Mamaia

Anchete27 Aug • 3.267 vizualizări 4 comentarii

Procurorul de caz a extins urmărirea penală față de Nordis Management și Nordis Mamaia pentru 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu nou şi suplimentar de 28,5 milioane de euro.

S-au reinstituit sechestre pe toate apartamentele și terenurile celor două societăți din grupul Nordis.

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, și alții au fost reținuți de DIICOT sub acuzații precum grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Sute de persoane – clienți Nordis care au dorit să își cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie și care au dat banii în avans – se consideră păgubiți pentru că nu și-au primit apartamentele.

Inițial, inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă după 10 zile au fost eliberați. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.

G4Media a scris despre dimensiunea dezastrului din dosarul Nordis.

  1. Bravo!Nimeni nu te oprește să iei din nou măsuri asiguratorii dacă cele vechi nu mai sunt în ființă.

  2. Justificat de faptul că sunt noi fapte penale în cercetare,cu un prejudiciu suplimentar.

  3. Noi fapte, prejudiciu suplimentar inca 6 luni, dupa aia le sterge si pe astea. Scapa 90 si lasa 20. Procurorul ala si cu Rizescu trebuie sa răspundă cumva pt ce fac. Au ajuns foarte jos profesional.

  4. nu pot pune procurorii sechestre la NORDIS, pe cat de repede le vor desfiinta savonierele judecatoresti

