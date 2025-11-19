26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei

Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie, transmite News.ro.

Doi brazi mari, cu înălţimea de peste 12 metri, vor fi montaţi pe pietonalul Ştefan cel Mare şi în Piaţa Unirii, în timp ce în cartiere vor fi amplasaţi alţi 24 de brazi cu înălţimea între 3 şi 12 metri. Toţi aceşti brazi vor fi ornaţi cu instalaţii luminoase.

Totodată, societatea Servicii Publice din subordinea Primăriei ieşene a cumpărat pentru această iarnă 850 de brazi în ghivece, care vor fi decoraţi şi amplasaţi în toate zonele oraşului.

Potrivit Primăriei ieşene, punctele principale de atracţie rămân pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, unde vor fi montate tuneluri din cetină cu instalaţii luminoase, şi Piaţa Unirii, deasupra căreia este deja montată o plasă luminoasă.

Pentru crearea tunelurilor din faţa Primăriei, pentru mobilierul urban şi pentru stâlpii de iluminat public vor fi utilizate circa 14 tone de cetină.

Târgul de Crăciun şi parcul de distracţii vor fi organizate pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi pe strada I.C. Brătianu, unde vor fi montate roata panoramică şi 40 de căsuţe ornate cu luminiţe.

Aprinderea iluminatului festiv montat cu ocazia sărbătorilor de iarnă va avea loc în 1 decembrie, la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în faţa sediului Primăriei Iaşi.