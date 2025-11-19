Schengen militar: Bruxelles vrea ca tancurile și armatele să poată trece fără autorizație dintr-o țară în alta în cazul unui conflict în Europa

UE a prezentat miercuri un set de măsuri menite să accelereze mobilitatea armatelor pe continent în fața amenințării ruse. Obiectivul: ca o coloană de tancuri staționată în Spania să nu ajungă în Polonia „după război”, rezumă un responsabil european. „Infanteria câștigă bătăliile, dar logistica câștigă războaiele”, a subliniat în fața presei comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, citându-l pe generalul american John Pershing (1860-1948), potrivit BFM TV.

Însă, în acest moment, logistica nu ține pasul. Este încă indispensabil să se obțină autorizații, pentru fiecare țară în parte, pentru a transporta aceste tancuri în Uniunea Europeană. Și, odată obținute aceste permise, există riscul ca acestea să fie nevoite să ocolească numeroase rute pentru a evita drumurile sau podurile prea fragile pentru a le suporta.

Mai rău, tancurile „nu au primit autorizația de a circula într-un stat membru deoarece greutatea lor depășea limita stabilită în regulile de circulație rutieră”, a remarcat acum câteva luni Curtea de Conturi a Uniunii Europene (UE), într-un raport foarte critic privind mobilitatea militară.

Au fost identificate aproximativ 500 de puncte de trecere obligatorii de-a lungul coridoarelor care ar putea fi utilizate de armatele UE în caz de război, în așteptarea confirmării acestei liste de către țările în cauză. Însă Comisia consideră deja că majoritatea acestor „puncte fierbinți” vor trebui neapărat modernizate pentru a permite această mobilitate indispensabilă a armatelor, care a redevenit brusc de actualitate după invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022. Iar costul va fi semnificativ: aproximativ 100 de miliarde de euro, potrivit comisarului european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

„Teste de stres”

Pentru a remedia aceste blocaje, Comisia propune introducerea unui „permis unic” valabil în întreaga Uniune Europeană, pentru a evita această succesiune de cereri de autorizare, dintre care unele trebuie făcute cu 45 de zile în avans. Această simplificare a normelor ar trebui să permită reducerea la „trei zile” a duratei de transport a materialelor și trupelor necesare în caz de urgență, a precizat vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen. În caz de urgență, ea dorește, de asemenea, să stabilească norme clare, introducând, de exemplu, autorizații de trecere prioritare, pentru a evita orice blocaj.

În acest context, Bruxellesul propune, de asemenea, un „mecanism de solidaritate”, care pune în comun echipamente de uz civil și militar, cum ar fi camioanele, la care fiecare stat membru va putea apela cu ușurință. Și pentru a verifica dacă toate acestea funcționează, Bruxellesul dorește să organizeze periodic „teste de stres”, teste de rezistență pentru a se asigura, de exemplu, că o anumită infrastructură este practicabilă.

Buget de 17 miliarde de euro

Comisia propune alocarea a cel puțin 17 miliarde de euro pentru mobilitatea militară în perioada 2028-2034, adică de 10 ori mai mult decât pentru perioada anterioară (2021-2027). Conștientizarea întârzierilor în materie de mobilitate militară nu este o noutate. Comisia Europeană a prezentat deja două planuri de acțiune în acest domeniu, dintre care ultimul, făcut public în noiembrie 2022, i-a adus critici din partea Curții de Conturi a UE. Autoritatea de supraveghere a finanțelor europene a remarcat astfel în aprilie anul trecut că, în ciuda măsurilor anunțate la sfârșitul anului 2022, progresele erau „variabile”.