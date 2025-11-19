SURSE Coaliția a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani, au declarat pentru G4Media surse politice.

Proiectul agreat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a fost deja dat în lucru la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, potrivit surselor citate.

Noua variantă a legii prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru mărirea vârstei de pensionare, şi nu de 10, cum prevedea proiectul respins de CCR pe motive de formă, au mai declarat pentru G4Media sursele politice.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea să adopte noul proiect tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.