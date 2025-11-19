G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Coaliția a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu…

Pensii magistrati bani euro ciocanel
Foto: Marian Vejcik | Dreamstime.com

SURSE Coaliția a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani

Articole19 Noi • 643 vizualizări 1 comentariu

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani, au declarat pentru G4Media surse politice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul agreat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a fost deja dat în lucru la Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, potrivit surselor citate.

Noua variantă a legii prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru mărirea vârstei de pensionare, şi nu de 10, cum prevedea proiectul respins de CCR pe motive de formă, au mai declarat pentru G4Media sursele politice.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea să adopte noul proiect tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Demontarea unui nou neadevar. Tranzitie de 15 ani inseamna de fapt Zero tranzitie. Cine nu indeplineste la aparitia legii varsta de pensionare, va iesi la pensie la 65 de ani.Se doreste majorarea varstei cu 17 ani de la varsta de 48 la 65. La o perioada de tranzitie de 15 ani, inseamna ca varsta de pensionare creste cu un 1 an si o luna si 3 saptamani la fiecare an. Daca la data aparitiei legii nu ai 48 de ani, la anul iti trebuie 49 de ani si 1 luna sa iesi la pensie iar peste 2 ani 50 ani si 2 luni si tot asa. Cum mai poti prinde varsta de pensionare pana la 65 de ani, daca intr-un an calendaristic cresti doar cu un an nu cu 1,13 ani? Poate daca mananci jaratic

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.