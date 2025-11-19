G4Media.ro
Un srilankez acuzat că a încercat să omoare patru conaţionali cu un…

Sursa foto: Pixabay / Niek Verlaan

Un srilankez acuzat că a încercat să omoare patru conaţionali cu un cuţit, în incinta unui hotel din Brăila, se află în arest la domiciliu şi va fi cercetat pentru tentativă de omor calificat şi tentativă de omor

Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăila, se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile şi este cercetat pentru tentativă de omor şi tentaitvă de omor calificat.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, presupusul agresor, care este bucătar, ar fi fost sub influenţa alcoolului când ar fi comis faptele, transmite News.ro.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara de 15 noiembrie, când un cetăţean străin, potrivit unor surse judiciare srilankez, l-ar fi tăiat la gât cu un cuţit pe un alt bărbat, tot străin, cu intenţia de a-l ucide. Victima a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale.

În aceeaşi seară, 20 de minute mai târziu, bărbatul a atacat cu acelaşi cuţit alte trei persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Conform unor surse judiciare, toţi cei implicaţi sunt cetăţeni srilankezi, iar presupusul agresor este bucătar. Aceleaşi surse au precizat că în momentul în care a comis atacurile, acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice..

Reţinut iniţial, bărbatul a fost plasat apoi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanţa a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.

