G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile la Brăila /…

tantari, west niles, ciupitura, intepatura
Photo 499189 © Michael Pettigrew | Dreamstime.com

Cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile la Brăila / O persoană a murit, iar alte patru, cu o formă medie de boală, au o evoluţie favorabilă

Articole2 Oct 0 comentarii

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila informează joi că în judeţ au fost confirmate cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile, dintre care patru cu formă medie de boală şi evoluţie favorabilă şi un deces, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, oraşul Ianca, care prezenta comorbidităţi semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Brăila.

Pacienţii cu forme medii sunt: două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanţilor), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Şantierul Naval VARD Brăila, şi o persoană din comuna Vădeni.

DSP Brăila recomandă populaţiei măsuri de protecţie precum: „purtarea de haine cu mâneci şi pantaloni lungi, utilizarea substanţelor repelente şi a plaselor împotriva ţânţarilor, folosirea insecticidelor şi a aerului condiţionat în locuinţe, dar şi acoperirea pătuţurilor şi cărucioarelor pentru copii. Totodată, se recomandă eliminarea apelor stătute din jurul locuinţelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de ţânţari”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

35 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate de la începutul lunii iunie în România / Infecția netratată poate duce la deces

Articole29 Sep • 373 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Intervenţie a pompierilor din Brăila pentru căutare unui autoturism căzut în Dunăre

Articole27 Sep • 336 vizualizări
0 comentarii

Bărbat reţinut în județul Brăila după ce a intrat în curtea unui vecin, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă, după o ceartă / După ce victima a căzut, agresorul a tăiat-o cu un cutter

Articole23 Sep • 571 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.