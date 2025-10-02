Cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile la Brăila / O persoană a murit, iar alte patru, cu o formă medie de boală, au o evoluţie favorabilă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila informează joi că în judeţ au fost confirmate cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile, dintre care patru cu formă medie de boală şi evoluţie favorabilă şi un deces, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cazul sever soldat cu deces s-a înregistrat la o persoană din satul Plopu, oraşul Ianca, care prezenta comorbidităţi semnificative, potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Brăila.

Pacienţii cu forme medii sunt: două persoane din municipiul Brăila (zona Bulevardul Dorobanţilor), o persoană din comuna Gropeni, angajată la Şantierul Naval VARD Brăila, şi o persoană din comuna Vădeni.

DSP Brăila recomandă populaţiei măsuri de protecţie precum: „purtarea de haine cu mâneci şi pantaloni lungi, utilizarea substanţelor repelente şi a plaselor împotriva ţânţarilor, folosirea insecticidelor şi a aerului condiţionat în locuinţe, dar şi acoperirea pătuţurilor şi cărucioarelor pentru copii. Totodată, se recomandă eliminarea apelor stătute din jurul locuinţelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de ţânţari”.