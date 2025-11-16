LIVE Nicușor Dan, interviu la România TV: Problema este fenomenul corupției din țară / Fenomenul trebuie manageriat mai bine

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României, Nicușor Dan, va acorda astăzi de la ora 20:00, un interviu live jurnaliștilor postului România TV, a anunțat Administrația prezidențială. G4Media transmite LIVE text.

Temele anunțate de moderatori: Corupții în biroul lui Bolojan. Ce ați reușit să aflați despre șpăgi, despre afaceriștii din Biroul lui Bolojan. Care este relația dintre dvs și dl Bolojan? Care este situația economică a țării? Ce s-a decis în criza din justiție? Ia Nicușor Dan în calcul o nouă majoritate politică? Pune președintele mâna pe vreun candidat, se folosește abuziv USR de numele președintelui?

Care este relația României cu marile puteri ale lumii, războiul de la graniță? Care sunt informațiile despre Călin Georgescu? Despre viața de familie. o va lua de soție pe mama copiilor lor?

Traian Băsescu îi va pune o întrebare președintelui.

Nicușor Dan:

Vă mulțumesc pentru invitație. E o bucurie să fiu cu dvs. aici.

Q: Cum vedeți că un șpăguitor intră în biroul premierului și vrea să ofere o sumă exorbitantă ca să schimbe un director?

Faptul că el a ajuns acolo încercând, nu știm ce s-a discutat. Faptul că nu a existat o consecință administrativă, așa cum a fost și cazul ministerului Apărării, înseamnă că decidenții nu au fost lăsați influențați.

Fenomenul corupției trebuie manageriat mai bine.

Când ești într-o poziție de decizie, ai multe întâlniri, probabil că te întâlnești cu 20-30 de persoane pe zi, nu ai timp să ai informații despre toți.

Problema este fenomenul corupției din țară.

Oamenii văd cum se angajează oamenii în primării, că dacă te-ai angajat acolo poți să o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și după 1-2 ani de pușcărie au ieșit.

Corupția diminuează încredere în stat, iar pe direcția economică toți cetățenii pierd.

Faptul că nu a existat o decizie administrativă, este suficient pentru buna credință a premierului.

Q: Măsurile de austeritate nu au avut rezultatul scontat?

Trebuie să spunem că românii o duc mai rău.

Pe de altă parte, noi ca societate, administrație în întregime, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată și oamenii ăștia au spus: nu reduceți deficitul, unii ne vom retrage, unii vă vom împrumuta mai scump.

Era nevoie de măsuri luate rapid. CĂ puteau fi poate alte măsuri, asta analizează economiștii.

Trebuie să ne uităm cu speranțe la viitor.

Avem 2026 care o să fie dificil, dar apoi există speranță.

Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate pentru bugetele de familie. Dar vor mai fi niște taxe cum e taxa pe proprietate care a fost luată în august, dar intră în vigoare în ianuarie.

O să mai fie o mică afectare a veniturilor la începutul lui ianuarie și cam asta va fi tot.

Dar statul va trebui să umble la cheltuielile pe care le face.

Q: Măsurile au fost un eșec sau sunteți mulțumit?

Dacă ne uităm la nivel macro, au fost un succes.

Dacă privim cum au afectat viața oamenilor, poate lucrurile puteau să fie făcute altfel asltfel încât efectul asupra oamenilor să fie mai mic.

Am avut chiar o înțelegere la începutul guvernării și asta e altă suferință a României că tot timpul ne uităm la niște cifre și epste 2 săptămâni sunt altele.

Am avut discuții cu reprezetanții CE și au spus: cifrele voastre se cam mișcă.

Q: Cineva a ascuns cifrele reale?

N-aș spune asta, doar că instituțiile nu comunică unele cu altele, cum e anvelopa de salarii.

Q: Ce vă nemulțumește la Guvern?

Poate o anumită comunicare mai bună cu oamenii.

Q: Nu vă nemulțumește rigiditatea premierului?

E foarte greu într-o coaliție de 4 partide, pentru că fiecare are un electorat.

DIncolo de discuțiile contondente în spațiul public, unele ar putea să lipsească, faptul că ele reușesc să ia niște decizii în coaliție e un lucru bun. Faptul că au vrut să intre la guvernare e un lucru bun. COlaborează așa cum colaborează, există legi adoptate, până în momentul ăsta eu zic că lucrurile sunt sub control.

Q: Cu PSD cum lucrați?

Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.

Cu dl Grindeanu discut cel mai mult. EU îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă.

Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. eu nu cred că cetățenii altepată ca eu să mă cert cu dl Grindeanu sau că votanții dlui Grindeanu vor să se certe cu mine.

Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul.

În coaliție încerc să-mi respect mandatul de mediator.

Q: Vă deranjează la USR că folosesc în campanie poza dvs?

Îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie: „Veți avea în mine un partener”.

Dacă vă veți duce înapoi la Congresul PNL, care a avut loc în vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus aceeași frază.

Orice spun în spațiul public sunt conștient că oricine poate să folosească. Așa au ales cei de la USR să folosească.

Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta și lucrul ăsta o să-l fac.

Ce cetățean, ca fost primar, pot să spun ce cred eu că trebuie să se întâmple: transparență pe bani, să limităm mafia imobiliară. (…)

Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu mafia imobiliară.

Am un favorit pe care voi pune ștampila în cabina de vot.

În momentul de față, e o cursă în patru din care oricare dintre ei poate să câștige Primăria Capitalei.

Toți suntem suveraniști, pentru că Constituția zice că România e un stat suveran.

Problema e că avem un curent care vrea să îndepărteze România de UE și să o ducă spre Rusia.

Q: Vlad Voiculescu, urmărit penal, numit consilier al dvs.?

Înainte de a face această numire, mi-am luat toate informațiile. e aici ca în multe alte cazuri – nu o să spun că procurorul are sau nu dreptate.

E un dosar deschis de mulți ani și care nu avansează.

Mai ales când sunt oameni expuși politic sau funcții de reprezentare, cred că parchetul poate să facă acest efort de a soluționa aceste cazuri – clasare sau trimitere în judecată.

E un dosar deschis de multă vreme și în care nu se întâmplă nimic.

Am fost acuzat de ANI când eram primar de fel de fel de lucruri și a durat 4 ani până când ICCJ să zică că nu am făcut nimic. Dar de fiecare dată când discutam de o bancă pentru împrumut pentru Primărie, eram întrebat.

Deci dacă e un om politic, hai să terminăm în 6 luni un dosar.

Trebuie să ajungem într-un context administrativ pentru niște oameni care reprezintă statul român, lucrurile să se tranșeze foarte repede.

Sunt multe lucruri despre eficiența actului de justiție, inclusiv a cercetării penale, pe care va trebui să le abordăm.

Q: Cum o să tranșați problema magistraților?

Noi trebuie să corectăm niște greșeli care s-au făcut cu mult timp în urmă. (…)

Cred că toată lumea e de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților, Întrebare a cu cât și că trebuie să creștem vârsta de pensionare. Întrebarea e cât de graduală trebuie să fie creșterea asta?

E un dialog care trebuia să fie mai devreme.

Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor că din cauza asta magistrații sunt de vină pentru orice. Sunt mulți oameni între ei care își fac treaba, care lucrează în weekenduri. Trebuie echilibru.

CSM e o structură reprezentativă pentru magistrați, cu care trebuie să dialogăm.

Nu e în intenția mea să schimb Constituția pentru pensiile magistraților.

E o problemă pe care toată societatea o vede și toată societatea vede soluția, nu e nevoie de schimbarea Constituției. Totul e să găsim soluția administrativă.

Tot timpul există un grad de flexibilitate cu CE. Teoretic până la 28 noiembrie trebuie să dăm legea.

Este primul interviu pe care îl acordă președintele Nicușor Dan postului România TV. Interviul are loc în plin scandal în justiție.

În curs de actualizare