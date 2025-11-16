Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României a declarat duminică, 16 noiembrie, la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta s-a îmbunătățit vizibil după ce social-democrații au intrat în actuala Coaliție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.

Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan consideră că românii nu se așteaptă să se certe cu PSD, ci să colaboreze pentru binele României.

„Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaptă tă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine.

Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”, conchide șeful statului.