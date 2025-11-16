Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD
Președintele României a declarat duminică, 16 noiembrie, la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta s-a îmbunătățit vizibil după ce social-democrații au intrat în actuala Coaliție.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.
Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă”, a precizat șeful statului.
Nicușor Dan consideră că românii nu se așteaptă să se certe cu PSD, ci să colaboreze pentru binele României.
„Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaptă tă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine.
Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”, conchide șeful statului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
LIVE Nicușor Dan, interviu la România TV: Problema este fenomenul corupției din țară / Fenomenul trebuie manageriat mai bine
Ludovic Orban, consilier prezidențial: Cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui / O să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan
Nicușor Dan, cu prilejul înscăunării lui Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura față de tradiția și de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor și a reperelor
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.