Un sistem crucial de curenți oceanici ar putea fi pe cale să se prăbușească / O țară a declarat acest risc o amenințare la adresa securității naționale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Clima relativ blândă a Islandei este modelată de o rețea crucială de curenți care se învârte în jurul Oceanului Atlantic transportând căldura spre nord — fără aceasta, insula ar fi mult mai înghețată și mai furtunoasă, potrivit canalului de știri CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe măsură ce dovezile arată că aceste curenți ar putea fi pe cale să se prăbușească, guvernul Islandei a luat măsura neobișnuită de a desemna acest risc ca o amenințare la adresa securității naționale, determinând o reacție la nivel înalt cu privire la modul de pregătire pentru această „amenințare existențială”.

„Clima, economia și securitatea noastră sunt strâns legate de stabilitatea curenților oceanici din jurul nostru”, a declarat Jóhann Páll Jóhannsson, ministrul islandez al mediului, energiei și climei.

Circulația meridională de răsturnare a Atlanticului — cunoscută sub numele de AMOC — este un sistem de curenți care funcționează ca o bandă transportoare gigantică, care trage apa caldă din emisfera sudică și din tropice către emisfera nordică, unde se răcește, se scufundă și curge înapoi spre sud.

Când oamenii de știință sunt întrebați care impact climatic potențial îi îngrozește cel mai mult, colapsul AMOC se află adesea în fruntea listei.

Un număr tot mai mare de cercetări indică încetinirea AMOC, deoarece temperaturile globale mai ridicate perturbă echilibrul delicat dintre căldură și salinitate pe care se bazează puterea sa. Știința nu a ajuns încă la o concluzie privind probabilitatea și momentul prăbușirii, dar unele studii au prognozat că aceasta ar putea avea loc în acest secol.

O oprire a AMOC „nu mai poate fi considerată un risc cu probabilitate redusă, având în vedere evoluția științei din ultimii ani”, a declarat Stefan Rahmstorf, oceanograf fizician și climatolog care a studiat AMOC la Universitatea Potsdam din Germania.

Impactul ar fi catastrofal

Impactul ar fi catastrofal – ar provoca schimbări meteorologice și climatice globale enorme, inclusiv creșterea nivelului mării în unele părți ale SUA și Europei, perturbarea sistemelor musonice care afectează țările din Asia și Africa și o iarnă extrem de rece în Europa, cu gheața marină care s-ar putea extinde spre sud până în Regatul Unit.

Islanda „ar fi aproape de centrul unei răciri regionale grave”, ceea ce înseamnă că țara ar putea fi înconjurată de gheață marină, a declarat Rahmstorf pentru CNN.

Este o „amenințare existențială”, a declarat Jóhannsson pentru CNN. AMOC reglementează vremea din Islanda, iar prăbușirea sa ar putea devasta infrastructura, transporturile și industriile vitale, inclusiv pescuitul, a spus el.

Jóhannsson a informat guvernul cu privire la ultimele descoperiri științifice, după ce o cercetare publicată în august a ridicat „îngrijorări grave” cu privire la stabilitatea viitoare a AMOC. În septembrie, Consiliul Național de Securitate al Islandei a desemnat colapsul potențial al curentului ca un risc pentru securitatea națională, marcând prima dată când un impact climatic a primit această desemnare în țară.

Ar putea deveni imposibil pentru omenire să se adapteze

Decizia „reflectă gravitatea problemei și asigură că aceasta primește atenția pe care o merită”, a spus Jóhannsson. În practică, această desemnare va însemna un răspuns coordonat la nivel înalt din partea guvernului pentru a înțelege amenințarea și a găsi soluții pentru a preveni și atenua cele mai grave consecințe, a spus el.

Rahmstorf a felicitat Islanda pentru decizia sa și a spus că alte țări ar trebui să îi urmeze exemplul. Impactul prăbușirii AMOC s-ar resimți la nivel global. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă întreaga gamă de impacturi potențiale asupra societăților și economiilor, dar cercetările au indicat distrugerea recoltelor și inundații catastrofale.

Decizia Islandei marchează o schimbare în modul în care țara înțelege riscurile climatice, a spus Jóhannsson.

„Ceea ce știm este că clima actuală s-ar putea schimba atât de drastic încât ar putea deveni imposibil pentru noi să ne adaptăm”, a spus el. „Pe scurt, aceasta nu este doar o preocupare științifică – este o chestiune de supraviețuire și securitate națională.”