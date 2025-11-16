Trump lasă să se înțeleagă că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela / Ce știm până acum

Președintele american a sugerat că s-a hotărât asupra unei linii de acțiune în Venezuela, după mai multe ședințe la nivel înalt săptămâna trecută și o demonstrație de forță din partea SUA în regiune, potrivit canalului de știri CNN.

Patru surse au declarat pentru CNN că săptămâna trecută oficialii l-au informat pe Trump cu privire la opțiunile pentru operațiuni militare în Venezuela, în timp ce acesta evaluează riscurile și beneficiile lansării unei campanii de amploare pentru a-l înlătura pe președintele Nicolás Maduro.

Între timp, armata SUA a adunat peste o duzină de nave de război și 15.000 de soldați în regiune, ca parte a ceea ce Pentagonul a numit „Operațiunea Southern Spear”.

Președintele a indicat vineri că se apropie de o soluție în încercările sale de a reduce fluxurile ilegale de migranți și droguri – și de a schimba regimul.

„M-am hotărât, într-un fel. Adică, nu pot să vă spun ce va fi, dar m-am hotărât, într-un fel”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One, când a fost întrebat direct despre aceste întâlniri și dacă a luat o decizie.

Ce informații a primit Trump?

Un grup restrâns, din care au făcut parte secretarul apărării Pete Hegseth și președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, l-a informat pe președinte miercuri. O echipă mai numeroasă de securitate națională, din care au făcut parte secretarul de stat Marco Rubio și alți înalți oficiali, s-a întâlnit joi cu Trump în Camera de criză, potrivit unui oficial american.

Trump și echipa sa au analizat opțiunile de ținte în cadrul ambelor întâlniri.

Trump a primit o gamă largă de opțiuni pentru Venezuela, inclusiv atacuri aeriene asupra instalațiilor militare sau guvernamentale și rutelor de trafic de droguri, sau o încercare mai directă de a-l elimina pe Maduro. CNN a raportat anterior că președintele lua în considerare planuri de a viza instalațiile de producție de cocaină și rutele de trafic de droguri din Venezuela.

Este, de asemenea, posibil ca el să decidă să renunțe la orice acțiune. Trump a declarat luna trecută că a autorizat CIA să opereze în țară, dar oficialii administrației au declarat luna aceasta legislatorilor că SUA nu au o justificare legală care să susțină atacurile împotriva oricăror ținte terestre – deși este posibil să poată genera una.

Trump a declarat recent pentru emisiunea „60 Minutes” a CBS că nu ia în considerare atacuri în Venezuela, în ciuda faptului că anterior părea deschis la această idee.

Potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, președintele s-a arătat, în cadrul unor întâlniri, reticent în a ordona acțiuni care ar putea eșua sau ar putea pune în pericol trupele americane.

Ce resurse sunt disponibile în regiune?

În ultimele săptămâni, Statele Unite și-au concentrat forțele navale în Caraibe, administrația Trump lansând cel puțin 20 de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, o acțiune care, potrivit oficialilor, are scopul de a întrerupe fluxul de droguri către SUA.

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a sosit în regiune săptămâna trecută și a intrat în Marea Caraibelor duminică, a anunțat Marina Militară.

Pe lângă portavionul în sine – descris ca fiind „cea mai letală platformă de luptă” a Marinei SUA – SUA au adunat aproximativ 15.000 de militari în regiune, alături de mai mult de o duzină de nave de război, inclusiv un crucișător, distrugătoare, o navă de comandă pentru apărarea aeriană și antirachetă, nave de asalt amfibii și un submarin de atac.

De asemenea, a desfășurat 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, care a devenit un centru pentru armata SUA, ca parte a atenției sporite acordate Caraibelor.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat duminică că armata americană „ar fi gata, dacă i s-ar cere”, să ia măsuri în Venezuela.

„Președintele și secretarul de război au petrecut mult timp gândindu-se la ce este cel mai bine pentru poporul american. Și pot vorbi din perspectiva Armatei, și anume că avem multă experiență în acea parte a lumii”, a declarat Driscoll la emisiunea „Face the Nation” a CBS News.

Experții descriu nivelul de consolidare militară ca fiind semnificativ.

„Am fost surprins atât de amploarea, cât și de viteza acestuia, iar acest lucru este fără precedent”, a declarat Eric Farnsworth, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru CNN. „Este cea mai semnificativă consolidare din acest secol. De fapt, trebuie să ne întoarcem în 1989, la invazia SUA în Panama, pentru a găsi ceva vag similar.”

La rândul său, Venezuela a declarat că lansează o „mobilizare masivă” de personal militar, arme și echipamente.

Riscuri și beneficii potențiale

Schimbarea regimului din Venezuela ar necesita un angajament serios din partea SUA și prezintă un risc ridicat, dar înlăturarea lui Maduro ar putea oferi lui Trump și echipei sale meritul pentru ceva ce s-a dovedit a fi dificil de realizat pentru mai multe administrații americane, inclusiv pentru a sa.

În timpul primului său mandat, Trump l-a recunoscut oficial pe liderul opoziției venezuelene Juan Guaidó ca lider legitim al țării, dar o tentativă eșuată de lovitură de stat în 2019 a făcut ca Guaidó să nu reușească niciodată să preia puterea.

Dacă Trump l-ar înlătura pe Maduro, președintele SUA ar putea revendica victorii importante: înlăturarea unui om puternic și instalarea unui lider ales, posibilitatea unei colaborări sporite în ceea ce privește fluxurile de droguri și migrația, precum și potențiale acorduri privind petrolul.

Dar experții au avertizat, de asemenea, că dacă Trump ar ordona lovituri în interiorul Venezuelei cu scopul de a-l înlătura pe Maduro, președintele SUA s-ar putea confrunta cu provocări serioase din partea elementelor fracturate ale opoziției și a unei armate pregătite pentru insurgență.

În declarațiile făcute vineri la Caracas, Maduro a avertizat că intervenția militară a SUA ar putea pune bazele pentru ceea ce el a descris ca „un alt Gaza”, un „nou Afganistan” sau „din nou Vietnam”.

Adresând un mesaj direct SUA, el a spus „Opriți mâna nebună a celor care ordonă bombardarea, uciderea și aducerea războiului în America de Sud, în Caraibe. Opriți războiul. Nu războiului”.

Implicarea militară extinsă a SUA riscă, de asemenea, să perturbe coaliția politică care l-a propulsat pe Trump la putere cu promisiunea de a ține America departe de războaiele din străinătate. Atât vicepreședintele JD Vance, cât și Hegseth au servit în armată în timpul războiului din Irak și și-au exprimat scepticismul cu privire la implicarea SUA în conflicte străine.

„Poporul american nu l-a votat pe Trump pentru a atrage SUA într-un conflict prelungit în America Latină. Pe această bază, asigurarea angajamentului lui Trump de a sprijini pe termen lung opoziția va fi probabil o provocare”, a declarat un membru al personalului Congresului din partea Partidului Republican. „Și fără acest sprijin, nu va funcționa.”