SUA se pregătesc să lovească ținte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro

Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de droguri care, potrivit SUA, este condusă de omul forte al Venezuelei, Nicolás Maduro, și gestionată de membri de vârf ai regimului său, potrivit Miami Herald.

Surse au declarat pentru Herald că țintele – care ar putea fi lovite din aer în câteva zile sau chiar ore – au ca scop și decapitarea ierarhiei cartelului. Oficialii americani estimează că cartelul exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină, împărțite între Europa și Statele Unite.

Deși sursele au refuzat să spună dacă Maduro însuși este o țintă, una dintre ele a afirmat că timpul său se apropie de sfârșit.

„Maduro este pe cale să se trezească prins în capcană și ar putea descoperi în curând că nu poate fugi din țară, chiar dacă ar decide să o facă”, a spus sursa. „Ce este și mai rău pentru el, acum există mai mult de un general dispus să-l captureze și să-l predea, fiind pe deplin conștient că una este să vorbești despre moarte și alta este să o vezi venind.”

Washingtonul a dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari – cea mai mare recompensă de acest gen oferită vreodată – și oferă în prezent recompense de 25 de milioane de dolari pentru capturarea unora dintre principalii săi locotenenți, inclusiv ministrul de interne Diosdado Cabello, despre care se crede că conduce operațiunile cartelului. O altă figură cheie a regimului care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri din partea SUA este ministrul apărării Vladimir Padrino López.

Când a anunțat în august decizia de a dubla recompensa de 25 de milioane de dolari pentru Maduro, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro conduce Cartel de los Soles – Cartelul Soarelui – o organizație de trafic de droguri încorporată în armata venezueleană, și colaborează cu grupuri precum banda Tren de Aragua din Venezuela, cartelul Sinaloa din Mexic și alte rețele criminale transnaționale. Bondi l-a numit pe Maduro „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și o amenințare la adresa securității noastre naționale”, adăugând că mărirea recompensei are scopul de a strânge lațul în jurul lui.

Armata SUA și-a intensificat prezența în largul coastelor Venezuelei, ca parte a unei operațiuni care, potrivit Casei Albe, are scopul de a perturba traficul de droguri și rețelele criminale legate de regimul de la Caracas.

Una dintre primele măsuri luate de președintele Donald Trump după revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025 a fost să ordone Departamentului de Stat să desemneze anumite carteluri de droguri ca organizații teroriste și criminale transnaționale – inclusiv Tren de Aragua și, mai târziu, Cartelul venezuelean al Soarelui, care, potrivit oficialilor americani, este condus de Nicolás Maduro și alte personalități venezuelene de rang înalt.

În august, Statele Unite au început să organizeze o operațiune de amploare în sudul Mării Caraibelor, în apropierea nordului Venezuelei, creând o forță operativă comună care includea inițial trei distrugătoare echipate pentru apărare aeriană, antisubmarină și antirachetă, precum și un grup amfibiu de aproximativ 4.500 de soldați. Misiunea a inclus patrule maritime efectuate de avioane de recunoaștere P-8 și zboruri de supraveghere pe distanțe lungi pentru cartografierea rutelor de trafic.

În septembrie, operațiunea a fost întărită cu 10 avioane de vânătoare F-35B staționate la baza aeriană Ceiba din Puerto Rico și drone armate MQ-9 Reaper la aeroportul Rafael Hernández de pe insulă. Oficialii americani afirmă că aceste aeronave pot efectua lovituri de precizie împotriva laboratoarelor, pistelor de aterizare clandestine, vehiculelor sau navelor legate de operațiunile cu droguri.

Pe 24 octombrie, secretarul apărării Pete Hegseth a ordonat trimiterea în Caraibe a portavionului USS Gerald R. Ford și a grupului său de atac, care include crucișătorul USS Normandy și distrugătoarele USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney și USS Roosevelt. Grupul de atac al portavionului, cu peste 4.000 de membri și aproximativ 90 de aeronave de luptă, este descris de ofițerii venezueleni pensionați care au vorbit cu Herald ca fiind elementul central al unei „faze finale” menite să neutralizeze liderii Cartelului Soarelui și Tren de Aragua și să lovească ținte fixe și mobile din Venezuela.

Până în prezent, forța a fost utilizată în principal în operațiuni maritime. Începând din această săptămână, atacurile SUA au vizat ambarcațiuni rapide care, potrivit administrației, transportau narcotice – majoritatea interceptate în largul coastelor Venezuelei; atacurile au ucis 61 de traficanți suspectați.

Oficialii administrației spun că forța operativă își va muta operațiunile pe uscat, deoarece traficanții sunt acum mai puțin dispuși să riște călătorii care pot fi detectate și vizate pe mare. Amploarea desfășurării forțelor a determinat mulți analiști să concluzioneze că scopul final al misiunii este înlăturarea regimului Maduro, deși oficialii americani au furnizat puține detalii despre acțiunile planificate în Venezuela.

Majoritatea experților se îndoiesc că Statele Unite intenționează o ocupație prelungită – o poziție pe care Trump a reiterat-o în timpul campaniei sale pentru un al doilea mandat. „El preferă operațiunile țintite, cum ar fi asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani sau atacurile asupra instalațiilor nucleare ale Iranului”, a declarat Elliott Abrams, care a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru Venezuela în primul mandat al lui Trump.

„Nu cred că dorește ceva care ar putea dura mult timp. Totuși, o invazie pe scară largă ar fi mult mai amplă și mai costisitoare decât poziția actuală. Chiar și invazia americană din 1989 în Panama – o țară mai mică și mai puțin complexă din punct de vedere militar – a necesitat aproximativ 30.000 de soldați, a remarcat Abrams.

Mark F. Cancian, colonel în rezervă al Marinei și consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că forțele aflate acum în Caraibe sunt suficiente pentru atacuri și intimidare, dar nu și pentru o invazie.

„Nu există suficientă putere de luptă pentru o invazie”, a spus el, „dar există suficientă pentru atacuri aeriene sau cu rachete împotriva cartelurilor sau regimului Maduro”.