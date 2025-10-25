Maduro, președintele Venezuelei, acuză SUA că „fabrică un război” după ce Trump a trimis în Caraibe cea mai mare navă de război din lume

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat SUA că „fabrică un nou război”, după ce acestea au ordonat trimiterea celui mai mare vas de război din lume în Caraibe, scrie BBC.

USS Gerald R Ford poate transporta până la 90 de aeronave, iar trimiterea sa marchează o creștere masivă a puterii de foc a SUA în regiune.

SUA au efectuat 10 atacuri aeriene asupra navelor din zonă, ca parte a ceea ce numesc războiul împotriva traficanților de droguri.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a acuzat pe Maduro că este liderul unei organizații de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, iar în Venezuela există temeri că întărirea prezenței militare a SUA are ca scop îndepărtarea de la putere a adversarului de lungă durată al lui Trump.

SUA nu îl recunosc pe Maduro ca lider legitim al Venezuelei, după ce ultimele alegeri din 2024 au fost considerate în general ca fiind nici libere, nici corecte. Rezultatele opoziției din secțiile de votare au arătat că candidatul său a câștigat cu o majoritate zdrobitoare.

Venezuela joacă un rol relativ minor în comerțul cu droguri din regiune.

Pentagonul a declarat vineri că portavionul USS Gerald R Ford va fi dislocat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud al SUA, care include America Centrală și America de Sud, precum și Caraibe.

Forțele suplimentare „vor consolida și spori capacitățile existente de a perturba traficul de narcotice și de a degrada și desființa organizațiile criminale transnaționale”, a declarat purtătorul de cuvânt Sean Parnell.

Maduro a acuzat SUA, într-un discurs, că urmăresc declanșarea unui „nou război etern”.

„Au promis că nu se vor mai implica niciodată într-un război, iar acum fabrică un război”, a declarat el pentru mass-media de stat.

Desfășurarea portavionului ar oferi resursele necesare pentru a începe să se efectueze lovituri împotriva țintelor de pe teren.

Trump a ridicat în repetate rânduri posibilitatea a ceea ce el a numit „acțiune terestră” în Venezuela.

„Cu siguranță ne uităm acum la teren, pentru că avem marea foarte bine sub control”, a declarat el la începutul acestei săptămâni.

SUA și-au întărit și prezența aeriană în regiune. BBC Verify a identificat o serie de avioane militare americane în Puerto Rico.

Acest lucru vine în contextul în care CNN raportează că Trump ia în considerare țintirea facilităților de cocaină și a rutelor de trafic de droguri din Venezuela, dar nu a luat încă o decizie finală.

Analiștii militari au subliniat că interceptarea drogurilor pe mare nu necesită o forță atât de mare ca cea desfășurată de SUA în prezent.

Vineri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că „șase narco-teroriști de sex masculin” au fost uciși într-o operațiune în Caraibe.

El a spus că barca aparținea Tren de Aragua, o organizație criminală transnațională cu sediul în Venezuela, care a fost declarată grup terorist de către Departamentul de Stat al SUA.

Atacurile aeriene ale SUA au stârnit condamnări în regiune, iar experții au pus la îndoială legalitatea acestora.

„Este vorba despre o schimbare de regim. Probabil că nu vor invada, speranța este că este vorba despre un semnal”, a declarat pentru BBC dr. Christopher Sabatini, cercetător senior pentru America Latină la think tank-ul Chatham House.

El a susținut că consolidarea militară are scopul de a „semăna frica” în inimile militarilor venezueleni și ale cercului restrâns al lui Maduro, astfel încât aceștia să se răzvrătească împotriva lui.

Atacul a fost cel mai recent dintre cele efectuate de administrația Trump împotriva presupușilor traficanți de droguri de la începutul lunii septembrie. Majoritatea au avut loc în largul coastelor Americii de Sud, în Caraibe, dar pe 21 și 22 octombrie au fost efectuate atacuri și în Oceanul Pacific.

Cel puțin 43 de persoane au fost ucise.

Membri ai Congresului SUA, atât democrați, cât și republicani, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea atacurilor și la autoritatea președintelui de a le ordona.

Pe 10 septembrie, 25 de senatori democrați au scris Casei Albe, susținând că administrația a lovit o navă cu câteva zile înainte „fără dovezi că persoanele aflate pe navă și încărcătura acesteia reprezentau o amenințare pentru Statele Unite”.

Senatorul Rand Paul din Kentucky, republican, a susținut că astfel de atacuri necesită aprobarea Congresului. Trump a declarat că are autoritatea legală de a ordona atacurile.

„Avem dreptul să facem asta, iar dacă o facem pe uscat, s-ar putea să ne întoarcem la Congres”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă miercuri.

Brian Finucane, fost avocat al Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru BBC că situația echivalează cu o criză constituțională pe care Congresul SUA, controlat de republicani, pare să nu fie dispus să o conteste.

„Congresul SUA are controlul principal asupra utilizării forței militare. În acest caz, controlul a fost uzurpat de Casa Albă, așa că este la latitudinea Congresului să riposteze”, a declarat Finucane, care lucrează în prezent la International Crisis Group.