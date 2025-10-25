Poliția bavareză a confiscat milioane de euro în falsuri de artă semnate „Picasso”, „Rembrandt” și „Frida Kahlo”

Poliția din Bavaria a descoperit o rețea internațională de falsificatori de artă care ar fi produs și încercat să vândă lucrări atribuite unor maeștri precum Picasso, Rembrandt și Frida Kahlo. Operațiunea, desfășurată în Germania, Elveția și Liechtenstein, a dus la confiscarea unor tablouri și documente în valoare de milioane de euro, conform BBC.

Potrivit autorităților, principalul suspect este un bărbat german în vârstă de 77 de ani, acuzat, alături de zece complici, de conspirație și fraudă.

Ancheta a început după ce septuagenarul a încercat să vândă două presupuse picturi originale semnate Pablo Picasso. Ulterior, acesta a oferit spre vânzare De Staalmeesters („Maeștrii Breslei Țesătorilor”), una dintre cele mai celebre lucrări ale lui Rembrandt, pentru suma de 120 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 113 milioane de lire sterline) — deși originalul se află expus la Rijksmuseum din Amsterdam.

Biroul Criminalistic al Poliției Bavareze (BLKA) a precizat că falsul De Staalmeesters se afla în posesia unei femei elvețiene de 84 de ani, aflată acum sub anchetă comună a procuraturii din Amberg, BLKA și autorităților elvețiene.

După expertizarea tabloului, poliția a confirmat suspiciunile: „A fost, așa cum se bănuia, o copie – nu un tablou pierdut al lui Rembrandt van Rijn.”

Tabloul a fost confiscat în urma unor percheziții coordonate care au avut loc în zorii zilei de miercuri, 15 octombrie, simultan în Germania, Elveția și Liechtenstein.

În timpul descinderilor, anchetatorii au găsit un număr mare de alte opere suspecte, alături de documente, telefoane mobile, medii de stocare și date din cloud, toate ridicate pentru analiză.

Potrivit poliției, principalul suspect încercase anterior să vândă încă 19 lucrări contrafăcute, pretins semnate de artiști celebri, la prețuri cuprinse între 400.000 de euro și 14 milioane de euro. Printre acestea s-ar fi numărat falsuri atribuite pictoriței mexicane Frida Kahlo, maestrului flamand Peter Paul Rubens, sculptorului italian Amedeo Modigliani și artistului spaniol Joan Miró.

Bărbatul ar fi fost ajutat de un alt german, în vârstă de 74 de ani, care „a întocmit rapoarte de expertiză menite să confirme autenticitatea lucrărilor”.

Cei doi au fost arestați în ziua perchezițiilor, însă ulterior au fost eliberați condiționat.

Poliția bavareză a anunțat că ancheta este în desfășurare: „Toate picturile confiscate vor fi examinate în detaliu de experți și evaluatori în săptămânile următoare.”