Suplimentele naturale trebuiau să îi facă mai sănătoși. În schimb, i-au îmbolnăvit

Compuși populari precum turmericul și ashwagandha pot suprasolicita ficatul și provoca complicații grave de sănătate. Când Fernanda Thompson, o femeie de 40 de ani din Florida, a început să ia turmeric în 2020, credea că face un pas spre o viață mai sănătoasă. Pe internet, toată lumea spunea că acest condiment galben intens – ingredient de bază în curry – este un miracol al naturii, capabil să reducă inflamațiile și chiar să prevină cancerul, conform The Guardian.

„Era perioada pandemiei”, povestește Fernanda, mamă casnică. „Eram sănătoasă, dar am vrut să fiu și mai sănătoasă.” În fiecare dimineață adăuga o jumătate de linguriță – aproximativ 2,5 grame – de turmeric în smoothie-ul ei, pentru beneficiile curcuminei, substanța activă a plantei.

Un an mai târziu, un test de sânge de rutină a arătat ceva neobișnuit: numărul globulelor albe era foarte scăzut. O ecografie a dezvăluit și un ficat mărit. Deși se simțea bine, Fernanda a început să-și monitorizeze atent sănătatea, mergând regulat la medic și la hematolog. Analizele continuau să arate aceleași valori scăzute, iar frica de un diagnostic grav – precum leucemia – devenea tot mai apăsătoare.

Abia în 2024, după trei ani de incertitudine, Fernanda a citit un articol al ginecologei Dr. Jen Gunter, intitulat „Problema cu turmericul”. În text, Gunter critica ideea – larg răspândită online – că turmericul este un panaceu natural lipsit de riscuri. Ea arăta că o mare parte dintre studiile care îi laudă beneficiile sunt de slabă calitate sau chiar discreditate. „Când iei turmeric, plătești biletul la loteria leziunilor hepatice, fără dovezi solide că produsul chiar te ajută”, scria Gunter, explicând că turmericul poate fi toxic pentru macrofage (un tip de celule albe) și poate favoriza deficitul de fier.

Diagnosticul cauzal în astfel de cazuri este dificil, mai ales din cauza variației mari între suplimente, lipsei de reglementare și a studiilor insuficiente. Totuși, există date clare care leagă turmericul de leziuni hepatice: până în 2022, erau documentate cel puțin 10 cazuri în SUA și 18 în Australia, inclusiv unul soldat cu deces.

Fernanda a renunțat imediat la turmeric.

„După șase luni, analizele au revenit la normal”, spune ea, menționând că a plătit peste 1.200 de dolari pentru testele medicale. „Medicul mi-a spus că nu vom ști niciodată sigur dacă turmericul a fost cauza – dar mi-a recomandat clar să nu mai iau niciodată.”

Când „naturalul” atacă ficatul

Suplimentele pe bază de plante pot conține compuși care copleșesc funcțiile de detoxifiere și metabolism ale ficatului. Pentru medicii care studiază efectele acestor produse, povestea Fernandei nu este o excepție.

„Tot mai des vedem cazuri severe de leziuni hepatice care ajung în spital – unele necesită chiar transplant de ficat – din cauza suplimentelor naturale”, spune Dr. Alisa Likhitsup, hepatolog la Universitatea din Michigan.

Nu întotdeauna doza sau contaminarea explică problemele, deși ambele pot contribui. „Chiar și substanțele pure pot fi toxice”, explică Dr. Robert Fontana, specialist în boli hepatice și profesor de medicină la aceeași universitate. „Aceste reacții pot apărea chiar și la doze mici, iar cantitățile mai mari doar accelerează și agravează efectele.”

Pe lângă turmeric, alte suplimente populare precum ashwagandha și extractul de ceai verde sunt considerate cu potențial toxic pentru ficat. Un studiu realizat în 2024 de Likhitsup a estimat că peste 15,6 milioane de americani consumă zilnic astfel de substanțe, în timp ce, potrivit Consiliului pentru Nutriție Responsabilă, 74% dintre americani iau suplimente alimentare.

„Există peste 100.000 de suplimente naturale și alimentare pe piață”, spune Fontana. „Majoritatea nu provoacă efecte adverse cunoscute – dar niciunul nu este testat, validat sau reglementat. Iar autoritățile nu par interesate să schimbe asta.”

Un fenomen în creștere

Fontana studiază toxicitatea suplimentelor încă din 2004, când a fondat Rețeaua DILIN (Drug-Induced Liver Injury Network), un program finanțat de NIH care colectează cazuri de leziuni hepatice provocate de medicamente și suplimente.

„Când analizăm datele în timp, vedem clar o creștere constantă a cazurilor atribuite suplimentelor”, spune el. În prezent, aproximativ 20% din cazurile de leziuni hepatice din baza DILIN sunt cauzate de suplimente, iar unele cercetări sugerează o proporție chiar mai mare – până la 43%.

Un studiu din 2022 a arătat că, în ultimii 25 de ani, numărul pacienților americani care au ajuns pe lista de așteptare pentru transplant de ficat din cauza suplimentelor naturale a crescut de opt ori.

„Mentalitatea suplimentelor”

Pentru cercetătorii din domeniu, problema este nu doar biologică, ci și culturală.

„Mentalitatea de a te baza pe suplimente pentru a trăi mai mult și mai bine este pur și simplu neștiințifică”, avertizează Dr. Qianzhi Jiang, expert în farmacologie naturală.

În lipsa unei reglementări clare și a unor dovezi solide, promisiunile industriei wellness rămân seducătoare – dar, uneori, cu un preț neașteptat. Fernanda Thompson a avut noroc: și-a recăpătat sănătatea. Alții, însă, ajung la spital.