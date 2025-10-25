Ce trebuie să știi cu adevărat despre antidepresive

Fapte, mituri și adevăruri despre unele dintre cele mai utilizate medicamente din America.

Antidepresivele se numără printre cele mai prescrise medicamente din Statele Unite. Creșterea diagnosticelor de depresie și anxietate, accentuată în timpul pandemiei, a dus la o explozie a rețetelor, în special în rândul tinerilor, conform The New York Times.

Dar, în ciuda popularității lor, mulți pacienți încă au „concepții greșite semnificative” despre cum funcționează aceste medicamente, avertizează dr. Andrew J. Gerber, psihiatru și director medical al spitalului Silver Hill din Connecticut.

Potrivit datelor, aproximativ 80% dintre antidepresive sunt prescrise de medici de familie, nu de psihiatri — ceea ce poate explica uneori doze inadecvate sau tratamente abandonate prea devreme. „Mulți pacienți îmi spun: «Domnule doctor, am încercat totul». Dar, de fapt, fie n-au ajuns la doza potrivită, fie au oprit tratamentul după o săptămână-două”, spune dr. Paul Nestadt, profesor asociat de psihiatrie la Universitatea Johns Hopkins.

Cum funcționează antidepresivele

Există mai multe tipuri de antidepresive, fiecare acționând ușor diferit asupra creierului. În general, ele modifică modul în care celulele nervoase comunică între ele și echilibrul dintre regiunile cerebrale implicate în reglarea emoțiilor, explică dr. Gerard Sanacora, profesor la Yale School of Medicine.

Rezultatele clinice arată că aceste medicamente sunt mai eficiente în cazurile de depresie moderată, severă sau cronică, și mai puțin în formele ușoare. Chiar și așa, efectul lor rămâne „modest” comparativ cu placebo.

Cel mai amplu studiu realizat vreodată — STAR*D — a descoperit că jumătate dintre participanți au înregistrat o ameliorare după primul sau al doilea tratament, iar aproape 70% au ajuns fără simptome după al patrulea. Totuși, nu există o metodă sigură de a prezice răspunsul unui pacient la un anumit medicament, astfel că ajustarea tratamentului prin încercare și eroare rămâne frecventă.

Ce tip de antidepresiv e potrivit?

Cele mai prescrise medicamente sunt inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (S.S.R.I.) — precum Prozac sau Zoloft — și inhibitorii recaptării serotoninei și norepinefrinei (S.N.R.I.) — precum Cymbalta sau Effexor. Acestea tind să aibă mai puține efecte secundare decât antidepresivele mai vechi, de tip triciclic (clomipramină) sau inhibitori de monoaminooxidază (fenelzină).

În general, eficiența SSRI și SNRI este similară, dar diferențele pot fi resimțite individual. Dacă un medicament nu pare potrivit, există alternative — important este ca pacientul să colaboreze îndeaproape cu medicul până găsesc „formula corectă”.

Cât durează până încep să acționeze?

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că antidepresivele acționează rapid. „Nimic mai fals”, spune dr. Kao-Ping Chua, cercetător în politici de sănătate la Universitatea din Michigan.

De regulă, efectele pozitive apar după 4–8 săptămâni, dacă doza este corectă. În primele săptămâni, medicul monitorizează atent pacientul pentru ajustări. Dacă după acest interval nu apar schimbări, trecerea la un alt medicament poate fi justificată.

În caz de simptome grave — mai ales gânduri de autovătămare — este esențială intervenția imediată.

Efectele secundare sunt inevitabile?

Nu neapărat.

Antidepresivele moderne, precum SSRI și SNRI, sunt în general bine tolerate. Cele mai comune reacții apar la începutul tratamentului și includ scăderea libidoului, dureri de cap, uscăciunea gurii sau greață. De obicei, dispar în câteva săptămâni, pe măsură ce organismul se adaptează.

Singurul efect persistent poate fi disfuncția sexuală, care devine uneori motiv de întrerupere. În astfel de cazuri, medicul poate ajusta schema sau combina tratamentul cu alt medicament. Pe termen lung, unele persoane pot observa creștere în greutate sau diminuarea intensității emoțiilor.

Antidepresivele pot, de asemenea, interacționa cu alte medicamente — de exemplu, combinarea SSRI-urilor cu ibuprofen crește riscul de sângerare gastrică. Consumul de alcool este, de regulă, nerecomandat.

Doar medicamentele ajută?

Nu.

Specialiștii subliniază că terapia psihologică rămâne tratamentul de primă linie pentru depresie. „Antidepresivele nu fac problemele să dispară, dar te ajută să le gestionezi mai bine”, spune dr. Chua.

Schimbările de stil de viață pot fi un aliat puternic: activitatea fizică regulată reduce simptomele depresive, alimentația echilibrată susține sănătatea creierului, iar somnul adecvat este esențial pentru echilibrul emoțional.

Antidepresivele tratează și alte afecțiuni

Da.

Pe lângă depresie, ele sunt folosite și în anxietate, tulburare obsesiv-compulsivă, fobii sociale, stres posttraumatic și unele forme de durere cronică (migrene, nevralgii).

Ce înseamnă avertismentul „black box”?

În 2004, FDA (agenția americană a medicamentului) a introdus un avertisment de siguranță — așa-numitul black box warning — care menționa riscul de gânduri suicidare la adolescenți tratați cu anumite antidepresive. Trei ani mai târziu, avertismentul a fost extins pentru tinerii între 18 și 24 de ani.

Analizele respective nu au raportat sinucideri, dar au observat o creștere a gândurilor suicidare. Studii ulterioare au arătat însă că tratamentul cu SSRI reduce, în general, comportamentele suicidare, motiv pentru care unii experți cer reevaluarea avertismentului.

Când și cum se întrerupe tratamentul

Medicii recomandă discutarea opririi tratamentului abia după cel puțin șase luni de stabilitate. Studiile arată că pacienții care întrerup brusc medicamentul sunt mai predispuși la recădere.

În cazul utilizării îndelungate, sevrajul poate fi dificil: oboseală, insomnie, anxietate, simptome asemănătoare gripei sau tulburări digestive. Unele persoane resimt chiar senzații numite „brain zaps” — impulsuri electrice scurte în creier — dacă reduc doza prea rapid.

De aceea, întreruperea trebuie făcută treptat, sub supraveghere medicală, mai ales în cazul medicamentelor cu durată scurtă de acțiune, precum Effexor sau Paxil.

Pentru pacienții cu depresie cronică sau recurentă, un tratament pe termen lung, chiar indefinit, este considerat sigur și mai puțin riscant decât lipsa tratamentului.

Antidepresivele nu sunt „pastile ale fericirii”, ci instrumente medicale care pot reda echilibrul psihic atunci când sunt folosite corect, sub îndrumarea unui specialist.

Sunt eficiente, dar nu magice. Pot aduce alinare, dar și efecte secundare. Și, ca în orice tratament de durată, cheia nu este doar medicamentul — ci răbdarea, sprijinul terapeutic și înțelegerea propriei vulnerabilități.