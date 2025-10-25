REPORTAJ VIDEO Fonduri UE în regiunea Sud-Est (1). Obiective istorice: Mormântul hypogeu și Edificiul roman cu mozaic/ Care sunt provocările proiectelor istorice sau culturale/ „A durat un an avizarea de la Ministerul Culturii”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Două obiective istorice de valoare și importanță națională au fost consolidate și puse în valoare recent, cu sprijinul fondurilor europene de coeziune, la Constanța.

Mormântul pictat hypogeu, un proiect de 1,5 milioane de euro, este deschis din luna martie a acestui an, după lucrări care au durat circa 3 ani.

Edificiul roman cu mozaic, un proiect de 3 milioane de euro, care a presupus rigori și detalii importante din domeniul arheologiei, va fi deschis pentru public în curând.

Delia Cornea, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Elena Georgescu, director general al direcției generale proiecte din Consiliul Județean Constanța au detaliat povestea fiecărui proiect, importanța sa ca obiectiv istoric dar și provocările de implementare.

Reporter: Sonia Sefcenco/ Filmare: Andrei Tinca/ Editare video: Darius Petrașcu

Mormântul pictat hypogeu

„Valoarea sa unică este dată de faptul că est pictat în tehnica al secco, aceasta fiind reprezentativă pentru descoperire”, spune Delia Cornea, directorului Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Proiectul a avut o valoare de 1,5 milioane de euro.

Potrivit A fost funcțional începând cu secolul al V-lea, probabil a fost un mormânt de familie folosit pe o perioadă mai îndlungată.

Pentru foarte mult timp nu îndeplinit normele de protecție legate de conservare, mai explică aceasta, deasupra fiind doar o clădire de lemn. Totuși, pictura s-a păstrat „într-o remarcabilă stare de conservare”.

Cu ajutorul investiției din fonduri europene, mormântul a fost izolat într-o încăpere unde vizitatorii au acces foarte rar și în număr limitat, trebuie să fie o temperatură constantă, sunt instalați senzori pentru a înregistra toate condițiile din mediul ambiant, toate acestea pentru a asigura conservarea corespunzătoare a construcției.

Vestigiile descoperite în mormânt sunt expuse într-un spațiul deschis vizitatorilor, în cadrul proiectului fiind achiziționată toată tehnica muzeală, multimedia cu imagini din interior. „Este o mare victorie că s-a reușit promovarea acestui monument”

Edificiul roman cu mozaic

„Construcția datează de la sfârșitul secolului III – începutul secolului IV și clar avea un rol comercial. Sunt două terase cu bolți iar arheologii au descoperit că era marfă preluată de la corăbiile care veneau în port, iar terasa superioară acoperită cu un covor mozaical estimat la o suprafață de 2000 mp.”, a explicat Delia Cornea. Mozaicul a fost deschis în anii 70 și a fost o atracție pentru vizitatorii din întreaga lume, apoi în 2013 a fost închis din cauză că nu se îndeplineau condițiile de conservare. Era expus într-o clădire de sticlă fără sistem de climatizare, a fost închis temporar, au fost demarate proceduri pentru un proiect cu fonduri europene, care a reabilitat clădirea și a dotat cu sistem de climatizare modern, îmbunătățiri în sistemul de iluminaare, chiar în unele zone restaurarea și recondiționarea covorului mozaical,a spus Delia Cornea.

Provocările proiectelor cu specific cultural și istoric: Unsprezece ani de la prima pregătire a documentației până la deschiderea proiectelor către public

Cu importanță imensă pentru patrimoniul cultural dar și pentru vizitatori, proiectele se confruntă cu mai multe provocări în implementare, așa cum a explicat pentru G4Media Eelena Georgescu, director al direcției de proiecte din Consiliul Județean Constanța. Aceasta în principal pentru că termenele de avizare și analizele de la Ministerul culturii, cu rigorile arheologiei, nu se potrivesc cu termenele strânse de implementare a proiectelor europene.

În total, la Constanța, pe programul Regio 2014-2020 au fost finanțate 4 proiecte. Pe lângă cele două detaliate mai sus, au mai fost Cetatea Carsium și Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie.

„Documentația a început în 2016, proiectele au fost semnate pentru finanțare în 2018, în 2020 au fost semnate contractele de proiectare, iar după ce a fost finalizată proiectarea în 2021 efectiv un an a durat avizarea la comisiile de la Ministerul Culturii. Vă dați seama că proiectanții gândesc un anumit tip de proiect, mai comercial poate, iar specialiștii de la minister au prioritatea de a proteja obiectivele. Timp de un an de zile a fost modificat proiectul (Mormântul hypogeu, n.r.) și în 2022 a început efectiv execuția”, a explicat Elena Georgescu.

În mod asemănător s-a întâmplat și la proeictul pentru Edificiul roman care a fost finalizat tot în acest an și urmează a fi decshide pentru vizitatori.