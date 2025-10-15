VIDEO Protest la Bruxelles al orașelor și regiunilor UE, împotriva propunerii viitorului buget european/ Emil Boc, prezent la manifestație: „Nu vrem să ne întoarcem la suveranismul autentic”

Reprezentanții orașelor și regiunilor din UE reuniți simbolic în „alianța pentru coeziune” și susținuți de Comitetul European al Regiunilor (CoR) au organizat miercuri,15 octombrie un protest în fața Parlamentului European din Bruxelles față de noua propunere a Comisiei de alocare a fondurilor europene post 2027 care include o reformă a politicii de coeziune. Participanții au avut pancarte și un banner cu mesajul „Viitorul politicii de coeziune: nu lăsați regiunile și orașele să fie reduse la tăcere”.

Din România a participat primarul Clujului, Emil Boc, ca reprezentant al Asociației Municipiilor din România, pentru a susține poziția celor de la nivel local și regional.

„Este o luare de poziție publică pentru a spune Comisiei Europene că dorim să construim punți de legătură între noi și nu ziduri, dorim să avem în continuare politica de coeziune care ne ține uniți. Așa cum este propusă acum, ea va distruge pe termen mediu și lung Uniunea Europeană pentru că elimină rolul regiunilor în politica de coeziune, pentru că elimină ceea ce noi astăzi avem nevoie cel mai mult: investiții în creșe, în grădinițe, în digitalizare, să diminueze decalajele dintre regiuni, acest lucru poate fi făcut numai de la nivel european. Dacă lași la îndemâna fiecărui stat coeziunea va dispărea, iar dispărând coeziunea ne vom întoarce la suveranismul autentic, între granițele statale, fiecare se va uita în curtea celuilalt, cum să ia un teritoriu, va dispărea Uniunea Europeană, va fi precum înainte de al doilea război mondial. Noi acum trebuie să întărim ceea ce am construit, libertatea de mișcare și un drept de a rămâne acasă pentru toți europenii”, a spus Emil Boc pentru G4Media.

In comunicatul remis de Comitetul European al Regiunilor, odată cu derularea protestului, sunt prezentate argumentele pentru care este criticată noua propunere a Comisiei.

„Actuala propunere de buget pe termen lung al UE după 2027 ar putea duce la o centralizare suplimentară în mâinile Comisiei și la naționalizarea politicii de coeziune, a politicii în domeniul pescuitului și a politicii agricole, punându-le în concurență. În plus, dacă este acceptată, propunerea ar putea submina încrederea în instituțiile UE și ar putea pune în pericol democrația în Europa din cauza lipsei preconizate de supraveghere din partea Parlamentului European și a parlamentelor naționale sau regionale cu privire la investițiile regionale. Acestea sunt principalele mesaje incluse într-o rezoluție adoptată în unanimitate de liderii locali și regionali din UE din toate familiile politice în cadrul sesiunii plenare a CoR din 15 octombrie, care a avut loc în cadrul celei de-a 23-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor. ”

La protest a mai fost prezentă și Maria Grapini, europarlamentar (PSD).

Comitetul European al Regiunilor îndeamnă Parlamentul European și statele membre să se alăture solicitării sale adresate Comisiei Europene de a-și revizui propunerea, prezentată la 16 iulie. Dacă va fi acceptat, noul buget pe termen lung al UE după 2027 – cadrul financiar multianual (CFM) – ar fuziona politica de coeziune și politica agricolă într-un fond unic și mare, punându-le în concurență, transmite organismul european amintit.

Alte detalii din comunicat:

O politică de coeziune bazată pe realitatea zonei este cel mai important motor pe termen lung al UE pentru competitivitatea regională, dezvoltarea durabilă și incluziunea socială, au subliniat membrii CoR. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fie în continuare accesibil tuturor teritoriilor din UE, cu alocări financiare pentru toate categoriile de regiuni, de la cele mai puțin dezvoltate la cele mai dezvoltate. În plus, politica de coeziune ar trebui să fie concepută și gestionată în continuare împreună cu autoritățile locale și regionale.

Pe baza rezoluției recent adoptate (disponibilă în curând), CoR lucrează la un aviz specific privind viitorul CFM (care urmează să fie adoptat în martie 2026, raportor Sari Rautio – FI-PPE), care va fi completat de mai multe avize privind reglementările sectoriale legate de viitorul buget (adoptare în prima jumătate a anului 2026).

Alianța pentru coeziune este o mișcare comună a peste 12 000 de reprezentanți ai orașelor și regiunilor care împărtășesc aceeași viziune și a asociațiilor acestora, a partenerilor sociali și a reprezentanților societății civile.

Ce au declarat ceilalți reprezentanții Comitetului regiunilor:

Kata Tüttő (HU-PSE), președinta CoR și consilieră locală la Budapesta: „Îndemnăm Comisia Europeană să revizuiască însăși arhitectura și cadrul de gândire ale propunerii sale de buget pe termen lung. Într-adevăr, aceasta nu oferă garanții clare, obligatorii din punct de vedere juridic, că investițiile din cadrul politicii de coeziune vor fi modelate și puse în aplicare împreună cu regiunile și orașele. De asemenea, nu există nicio garanție că toate regiunile vor avea acces la politica de coeziune. În plus, fuzionarea fondurilor de coeziune și a fondurilor agricole într-un pachet financiar naționalizat unic, fără criterii clare de alocare, pune fermierii în concurență cu comunitățile locale și deconectează UE de regiunile și orașele sale. Parlamentul European și Consiliul trebuie să își asume acum responsabilitatea de a pune capăt acestor planuri și de a evita intensificarea conflictelor instituționale și a haosului.”

Sari Rautio (FI-PPE), raportorul CoR privind viitorul CFM și membru al Consiliului Local Hämeenlinna: „Lăsarea deoparte a regiunilor și orașelor va ruina UE așa cum o știm. Nu este vorba doar despre bani, este vorba despre democrație și unitatea europeană. Dorim să îmbunătățim politica de coeziune, să facem Europa mai competitivă, dar propunerea Comisiei nu este calea corectă de urmat.”