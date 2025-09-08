VIDEO Cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, de la Dudeștii Vechi (Timiș), extinsă și dotată cu aproape 3,5 milioane de euro / Vicepreședintele Republicii Bulgaria, prezent în prima zi de școală

Localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș, a fost în sărbătoare în prima zi de școală. Odată cu aniversarea a 280 de ani de învățământ continuu în limba bulgară la Dudeștii Vechi, a fost inaugurată și noua școală din localitate, care poartă numele „Sfinții Kiril și Metodii” – părinții alfabetului chirilic. Este vorba de un proiect major de extindere și dotare, în valoare de aproape 3,5 milioane de euro, din fonduri europene.

La eveniment a fost prezent și vicepreședintele Republicii Bulgaria, Iliana Malinova Iotova, alături de ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov.

„De-a lungul vieții noastre, avem foarte multe momente emoționante pe care le ținem minte mereu. Printre ele se află și prima zi de școală. O vom ține minte întotdeauna. Emoțiile sunt foarte puternice și, indiferent că avem 20 de ani, 40, 60 sau 80 de ani, fiecare dintre noi își aduce aminte de acea zi: cum am dus flori profesorilor, cum a fost întâlnirea cu colegii – asta nu se uită niciodată. Înțelegeți, așadar, de ce emoțiile noastre, ale celor din delegația bulgară, sunt atât de mari azi. Mai ales că suntem la o școală unde se predă limba bulgară, o școală cu tradiție de aproape 300 de ani”, a spus Iliana Iotova, care a fost distinsă, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local, cu titlul de Cetățean de Onoare al Dudeștiului Vechi.

Peste 400 de elevi învață în limba bulgară

Prima școală din Dudeștii Vechi a fost înființată de coloniștii bulgari la șapte ani după stabilirea lor pe aceste meleaguri. Este singura școală din România în care se învață limba bulgară de la grădiniță până în clasa a XII-a.

„Școala din Dudeștii Vechi a fost înființată în 1745. De-a lungul timpului, a fost tărâmul educațional pentru sute și sute de generații de elevi. Corpul de clădire pentru Școala Veche – cum îi spunem noi – a fost construit în 1814 și există până în ziua de astăzi. Acum a fost renovat la cele mai înalte standarde. Cealaltă clădire, blocul, a fost construită în 1970, cu două etaje. Acum a mai fost adăugat un etaj și s-a mai construit un corp de clădire, în formă de L, unde sunt noile cabinete de chimie, biologie, informatică, fizică, geografie și istorie. Avem 12 săli de clasă și șase cabinete. Am început anul școlar cu 500 de elevi, dintre care 400 studiază limba bulgară. Aici, majoritatea elevilor învață și limba bulgară, indiferent de originea lor etnică”, a spus Petru Topciov, directorul Liceului „Kiril și Metodii”.

Întreaga infrastructură educațională din Dudeștii Vechi a fost refăcută

În ultimii ani, Primăria Dudeștii Vechi a pus la punct toată infrastructura de învățământ din localitate, de la after-school, grădiniță și școală.

„Strămoșii noștri au făcut multe eforturi să ne conservăm identitatea, să putem merge cu comunitatea înainte. Am zis că și generația noastră trebuie să pună o cărămidă. Din 2016, am investit masiv în infrastructura școlară: 6 milioane de euro la Dudeștii Vechi. Cred că e cea mai mare investiție în învățământ pe cap de locuitor din România”, a declarat primarul Bono Cucalan.

Școală verde la standarde europene

Lucrările de renovare și construcție la școală au costat 3,1 milioane de euro, bani europeni obținuți prin programul Regio, derulat prin ADR Vest. Dotările s-au făcut printr-un alt proiect european, prin PNRR, în valoare de 270.000 de euro.

„A ieșit o școală verde, cu amprentă zero de carbon emis în atmosferă. Încălzirea și răcirea se fac prin pardoseală, prin pompe cu schimb de căldură. Am instalat și un sistem fotovoltaic de 80 de kilowați pe clădire; ne asigurăm aproximativ 70 la sută din consum din sistemul nostru propriu. Mai mult, filtrăm și reîmprospătăm aerul, astfel încât în fiecare sală de clasă volumul de aer se reîmprospătează de două ori la fiecare oră, pentru a asigura o oxigenare corespunzătoare, conform normelor europene în vigoare”, a mai spus Bono Cucalan.

Cea mai veche școală bulgară care funcționează neîntrerupt

Bulgarii din Dudeștii Vechi reprezintă o comunitate rară, fiind singurii bulgari care au renunțat la scrierea slavă, folosesc alfabetul latin, sunt romano-catolici, iar limba lor este ușor amestecată cu germana, maghiara, româna și sârbo-croata.

„Sunt un copil al satului, născut și crescut pe strada paralelă cu școala. Să știți că aceasta este cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, din 1745. Nici în Bulgaria nu există o școală atât de veche. Nu este de mirare, pentru că Bulgaria s-a eliberat de sub Imperiul Otoman abia în 1878. Faptul că excelența sa, doamna vicepreședinte al Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, și-a făcut loc în program să ne viziteze astăzi arată cât de importantă este această unitate de învățământ atât pentru statul bulgar, cât și pentru poporul bulgar”, a spus Gheorghe Nakov, deputat al minorității bulgare în Parlamentul României.

Migrația bulgarilor în zona Banatului a început după eșecul răscoalei antiotomane din 1688. Aceștia au traversat Dunărea în căutarea unui trai mai bun, în afara Imperiului Otoman. Dudeștii Vechi, sau Star Bișnov în limba lor, a fost întemeiat de bulgari în 1738. Astăzi, conform ultimului recensământ, aici trăiesc în jur de 4.000 de etnici bulgari, cea mai mare comunitate de bulgari din România.