Reportaj VIDEO Fonduri UE în Regiunea Sud-Est (3)/ Doi tineri antreprenori din Constanța au deschis un centru de pregătire pentru Bac/ „Am dorit să îmbinăm educația cu tehnologia; să se simtă relaxați dar să obțină și rezultate”

Doi tineri antreprenori din Constanța, Raluca Leșanu și Mihai Manole, au deschis împreună un centru educațional, Vis Edu Hub, dedicat pregătirii elevilor de clasa a-12-a pentru examenul de Bacalaureat, cu ajutorul fondurilor europene.

„Ne-am înscris la acest proiect pe fonduri europene, acum mai bine de un an, prin luna septembrie 2024”, povestește Mihai Manole, cel care s-a ocupat de partea administrativă a proiectului. Totul a început cu un curs de antreprenor în economie socială, care a pus bazele viitoarei afaceri. „Acolo am învățat bazele afacerii, să spun așa, și mai ales principiile economiei sociale. Pe componenta aceasta se va desfășura și afacerea noastră”, adaugă el.

După absolvirea cursului, cei doi au lucrat la redactarea planului de afaceri, care a depășit 100 de pagini. „Ne-am pus împreună echipa și ne-am gândit ce ne dorim să facem, ce ne dorim să cumpărăm, cum ne dorim să arătăm afacerea noastră publicului, și ne-am înscris la un concurs de planuri de afaceri”, explică acesta. „În urma selecției acesteia de planuri de afaceri, am reușit să fim primii în clasamentul de la administratorul nostru de grant și ulterior am semnat contractul de finanțare.”

„Etapa asta s-a desfășurat pe de-a lungul unui an, doar că noi am identificat acest proiect și l-am urmărit, ne-am interesat despre el de mai bine de 2 ani din momentul în care el se afla în perioada de consultare publică”. La momentul interviului, afacerea se afla deja în a 3-a lună de implementare și a început să primească primii beneficiari.

Pe lângă scopul de afacere, proiectul are și un scop social, cei doi dorindu-și să ofere meditații gratuite elevilor ce provin din medii defavorizate: „În afacerea noastră, conform programului pe care noi am primit finanțare, o să avem 2 componente: pe lângă componenta de business, avem și o componentă socială. O să pregătim elevi gratuit, elevi defavorizați, pentru examenul de bacalaureat și o să organizăm și sesiuni de orientare în carieră pentru tineri.”

Raluca Leșanu predă logica de opt ani și spune că proiectul a permis o modernizare esențială a modului de predare: „Practic acum am reușit cu ajutorul fondurilor europene să deschidem acest centru educațional pentru elevi și să-i aducem mai aproape atât de o educație mult mai de calitate, pentru că ne-am apropiat și de tehnologie cu ajutorul fondurilor.”

Printre achizițiile realizate se numără echipamente moderne pentru învățare interactivă, explică aceasta: „Mă refer la tablete pentru fiecare elev în parte, pentru a lucra exerciții de pe fișele noastre de lucru special create pentru ei, dar și tabla interactivă care se vede în spatele meu, mesele, scaunele. Mesele ne-am dorit să le achiziționăm astfel încât ele să fie modulare pentru a crea confortul benefic elevilor.”

„Având în vedere că lucrăm cu generația Z, iar ei stau tot timpul cu telefoanele în mână și sunt foarte obișnuiți cu era asta digitală, ne-am gândit că va fi mult mai ușor pentru ei să îmbinăm educația cu tehnologia și să îi aducem mai aproape aceste două componente, astfel încât să se simtă relaxați când învață, dar să obțină și rezultatele pe care și le doresc.”

Echipa își propune să extindă oferta de cursuri în viitor: „Momentan avem logică – eu, și istorie – colegul meu Mihai, dar ne propunem să aducem și alte materii: română și altele necesare examenului de bacalaureat.”

Proiectul se derulează în cadrul apelului “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” în cadrul programului “Educație și Ocupare”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de aproximativ 365.000 de lei, iar perioada de implementare este iulie 2025 – februarie 2028.