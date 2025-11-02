G4Media.ro
Belgia afirmă că drone suspecte „vin să spioneze” avioanele de vânătoare și…

Dovbush T10 cu drone FPV sub aripi.

Belgia afirmă că drone suspecte „vin să spioneze” avioanele de vânătoare și muniția / Ministrul Apărării, Théo Francken: Caută unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice

Dronele suspecte observate în weekend deasupra bazelor militare din Belgia au scopul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, a declarat duminică ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, potrivit Politico. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice”, a declarat Francken pentru postul belgian RTBF.

Francken a anunțat că a fost lansată o anchetă după ce au fost semnalate vehicule aeriene fără pilot care zburau deasupra bazei militare Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și include o prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare F-16 fabricate în SUA, cu capacitate nucleară, ale Belgiei, și acolo vor fi staționate și avioanele F-35.

Incidentul din acest weekend este unul dintre numeroasele incidente recente din Belgia și din alte părți ale Europei.

În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusă a fost urmărită deasupra României, iar drone de origine necunoscută – dar cu suspiciuni mari că ar aparține Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.

Francken nu a atribuit Moscovei ultimele incursiuni ale dronelor în Belgia, dar a sugerat că există puțini alți vinovați evidenti. „Rușii încearcă să facă acest lucru în toate țările europene”, a declarat el pentru RTBF. „Sunt rușii și acum? Nu pot spune asta, dar motivele sunt clare și modul de a face astfel de lucruri este, de asemenea, foarte clar”, a comentat el. „Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării trebuie să se pregătească pentru asta”, a adăugat Francken.

Ministrul belgian al apărării urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan în valoare de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de combatere a dronelor. Într-o intervenție la Radio 1, el a declarat anterior că pachetul va finanța sisteme de detectare, dispozitive de bruiaj și arme anti-drone pentru protejarea instalațiilor cheie.

