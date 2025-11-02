Belgia afirmă că drone suspecte „vin să spioneze” avioanele de vânătoare și muniția / Ministrul Apărării, Théo Francken: Caută unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice

Dronele suspecte observate în weekend deasupra bazelor militare din Belgia au scopul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, a declarat duminică ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, potrivit Politico. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice”, a declarat Francken pentru postul belgian RTBF.

Francken a anunțat că a fost lansată o anchetă după ce au fost semnalate vehicule aeriene fără pilot care zburau deasupra bazei militare Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și include o prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare F-16 fabricate în SUA, cu capacitate nucleară, ale Belgiei, și acolo vor fi staționate și avioanele F-35.

Incidentul din acest weekend este unul dintre numeroasele incidente recente din Belgia și din alte părți ale Europei.

În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusă a fost urmărită deasupra României, iar drone de origine necunoscută – dar cu suspiciuni mari că ar aparține Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.

Francken nu a atribuit Moscovei ultimele incursiuni ale dronelor în Belgia, dar a sugerat că există puțini alți vinovați evidenti. „Rușii încearcă să facă acest lucru în toate țările europene”, a declarat el pentru RTBF. „Sunt rușii și acum? Nu pot spune asta, dar motivele sunt clare și modul de a face astfel de lucruri este, de asemenea, foarte clar”, a comentat el. „Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării trebuie să se pregătească pentru asta”, a adăugat Francken.

Ministrul belgian al apărării urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan în valoare de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de combatere a dronelor. Într-o intervenție la Radio 1, el a declarat anterior că pachetul va finanța sisteme de detectare, dispozitive de bruiaj și arme anti-drone pentru protejarea instalațiilor cheie.