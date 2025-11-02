Reportaj VIDEO Fonduri UE în Regiunea Sud-Est (2)/ Efectul creșterii eficienței energetice, în școli: temperatură normală în orice anotimp, sistem de reîmprospătare a aerului din clase

Panouri fotovoltaice care asigură 40% din necesarul, sistem de climatizare complet pe pompe de căldură, sistem de reîmprospătare a aerului în clase, anvelopare totală a clădirii – acestea sunt principalele rezultate vizibile ale investiției în eficiența energetică la o școală din Constanța, prin fonduri europene de coeziune.

„Cei 1000 de elevi își petrec iarna în tricou și vara nu se plâng că le este prea cald”, spune Gabriela Bucovală, directorul Liceului Teoretic Traian din Constanța, după finalizarea proiectului. De asemenea, au fost aduse alte îmbunătățiri în interiorul și exteriorul clădirii care a cunoscut acum „după 47 de ani, prima renovare completă”.

Directoarea Gabriela Bucovală mai menționează și faptul că a fost importantă implicarea sa alături de contractorii care au realizat renovarea, pentru că a trebuit să-i direcționeze pe anumite detalii, de exemplu instalarea ușilor de clasă care se deschid la 180 grade, sau în alte locuri să fie mai multă lumină, dar „am reușit să ajungem la un numitor comun”. Proiectul a suferit unele modificări dar într-un an și patru luni a fost finalizat integral, potrivit acesteia.

„Elevii sunt încântați de școala lor”, mai adaugă directoarea.

Potrivit fișei de proiect publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian” a fost finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” și continuat prin Programul Regional Sud -Est 2021 -2027.

Prima etapă a avut 7,9 milioane lei, cu 6,7 milioane lei fonduri UE; etapa a doua 18,7 milioane lei din care 4,8 milioane lei fonduri UE.

Pe lângă proiectul finanțat pe fonduri de coeziune regionale, Liceul a avut o serie de investiții prin PNRR, care au adus dotări importante pentru laboratorul de informatică – SmartLab: „roboței, ochelari, imprimantă 3D, prin care elevii își pot dezvolta spiritul creativ”.

Sorin Mihai, Inspector General la Inspectoratul General Județean Constanța spune că acest județ este pe primul loc în țară la proiecte Smart Labs prin PNRR, de asemenea este lider și la numărul de proiecte depuse pentru licee agricole, care sunt foarte importante pentru școlile respective fiind investiții consistente: „Spre exemplu ar putea însemna achiziționarea de tractoare sau utilarea atelierlor, ne interesează ca elevii din acest domeniu să aibă cele mai bune oportunități, alături de agenții economici care sunt parteneri din ce în ce mai activi”.