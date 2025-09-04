VIDEO INTERVIU Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Noi modele de finanțare pentru mediul de business, care implică băncile și instrumente financiare/ Marile provocări ale alocării celor 60 miliarde euro de la UE, după 2028

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a vorbit într-un interviu în cadrul proiectului COHERO4EU, derulat de G4Media și Europuls, despre gradul de absorbție a fondurilor din cadrul financiar 2021-2027, despre cele mai eficiente programe, modalitățile inovative de acordare a finanțărilor pentru mediul de business și despre cum ar trebui abordată noua propunere de buget post 2028, a Comisiei Europene.

Pentru mediul de afaceri, Dragoș Pîslaru a precizat că sunt în fază de pilot noi mecanisme de instrumente financiare și că trei Programe Regionale care deja au adoptat modelul: este vorba despre „instruemnte financiare de nouă generație, nu mai mergem pe ideea de grant 80% de la UE”, a spus acesta. Companiile merg la bănci, unde pot obține subvenție pentru dobândă, garanții, iar la finalul investiției, primești 40% grant din partea Uniunii Europene. Acest mecanism, a explicat Pîslaru, ajută ca mai multe companii să obțibă finanțare.

INTERVIUL INTEGRAL, AICI:

Legat de propunerea Comisiei Europene, pentru cadrul financiar post 2028, de comasare a Politicii de Coeziune cu Politica Agricolă Comună, Pîslaru a precizat:

„Cred că poziția pe care România ar trebui să o aibă este aceasta: pot să asigur că voi flexibilitatea să aloc banii pentru dezvoltare rurală, și pentru dezvoltare regională și pot să asigur fonduri pentru reforme și investiții la nivel națioanal de tip PNRR? Am deci flexibilitatea să împart juducios cei 60 miliarde de euro astfel ca nici să nu mă îndepărtez prea tare de la ce a fost în trecut, de lucrurile care știm că au funcționat, dar să mă pot îndrepta către un plan național de țară care să ne dea o perspectivă multianuală de creștere? Aceasta este de fapt marea provocare”, a detaliat ministrul.

Interviul a fost realizat de Francesca Cristea, Head of Policy and Programs, Europuls.