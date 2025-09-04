LIVE Președintele Nicușor Dan, la Antena 1, de la ora 19,00: Nimeni nu a vorbit de o nouă creștere a TVA / În pachetul trei probabil că vom vorbi și de celelalte categorii de pensii speciale
Președintele Nicușor Dan este invitat, începând cu ora 19,00, la Antena 1, la 100 de zile de la instalarea la Palatul Cotroceni (aproximativ 5% din mandatul constituțional de președinte). G4Media va transmite LIVE principalele declarații ale șefului statului.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Nicușor Dan:
Câți oameni ar da afară de la Primăria București, dacă ar fi primar?
- Discuția asta am avut-o, noi aveam 1.000 de oameni în aparatul central și încă 6.000 de oameni în celelalte instituții
- Fără discuție că e loc de reducere
- Primăria ar putea ușor să lucreze cu 700 de oameni în aparatul central iar aparatul total ar putea funcționa ușor cu 5.500
- Îmi doresc alegeri cât mai repede, dar nu aș vrea ca acest subiect să altereze funcționarea coaliției de guvernare
Despre partidele din coaliția de guvernare:
- În mod legitim fiecare partid se adresează unui public care i-a dat mandatul și măsurile dacă ne uităm la PSD, evident că dorește măsuri mai sociale, PNL și USR doresc măsuri care să stimuleze dezvoltarea economică
- Sunt discuții absolut legitime
Despre majorarea TVA:
- Au fost patru sau cinci săptămâni în care toți am făcut calcule
- Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule
- Nimeni nu a vorbit de asta (o nouă creștere de TVA)
- În pachetul trei probabil că vom vorbi și de celelalte categorii de pensii speciale
Despre pensiile magistraților:
- CCR se va pronunța, ce pot eu să spun e că în momentul în care guvernul a venit cu propunerea oameni din echipa juridică s-au uitat la deciziile anterioare ale CCR pentru a evita declararea neconstituțională a legii
- Mai departe, Curtea va decide
- Am văzut î spațiul public diverse interpretări
- Am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, încurajezi oamenii să se ducă la pensie
- Vârsta de pensionare e mult prea mică, 48 de ani
- Acolo unde am pus o nuanță este că această trecere de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc
- Magistrații chiar au muncit mult în anii ăștia
- Vine judecătorul, se așează pe scaun, și cu o jumătate de oră mai devreme vine grefierul cu un cărucior de supermarket plin de dosare
- Ăsta e un fapt
- Oamenii ăștia au fost suprasolicitați tot timpul ăsta
- Nu e sănătos pentru democrație ca oamenii să aibă atitudinea asta față de magistrați
- Trebuie să avem o atitudine echilibrată
- O primă propunere a guvernului spunea că la câți ani îți mai rămân până la pensie să ai de cinci ori mai mult, magistrații ar fi vrut încă jumătate. Eu am considerat rezonabil un an la un an
Despre coaliția de guvernare și relația cu premierul Bolojan (moderatoarea îi spune șefului statului că a fost nevoie de babysitting pentru funcționarea coaliției)
- Această coaliție funcționează
- Am o relație corectă (cu premierul)
- Ce contează este că avem o coaliție care funcționează
- Este important că într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate există stabilitate
- În momentul ăsta coaliția are 2 luni și jumătate de funcționare, este foarte foarte probabil ca al doilea pachet de măsuri să treacă
- Ce s-a agreat luni, că o să facem o reducere de 10% pe aparatul local față de numărul de posturi care există azi, nu față de oranigramă
- A rămas în discuție care e modalitatea pentru a exista niște criterii clare pentru toate localitățile
- Este sarcina ministerului Dezvoltării și ministerului de Interne
Despre primele 100 de zile de mandat
- Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil, asta s-a întâmplat
- Am avut o provocare cu deficitul și până acum lucrurile sunt sub control
- O prezență externă consistentă, cu foarte multe prezențe la reuniuni și întâlniri bilaterale
- (Ce notă v-ați da) 7-8, așa
- Cred că astea au fost obiectivele și ele au fost atinse
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.