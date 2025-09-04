LIVE Președintele Nicușor Dan, la Antena 1, de la ora 19,00: Nimeni nu a vorbit de o nouă creștere a TVA / În pachetul trei probabil că vom vorbi și de celelalte categorii de pensii speciale

Președintele Nicușor Dan este invitat, începând cu ora 19,00, la Antena 1, la 100 de zile de la instalarea la Palatul Cotroceni (aproximativ 5% din mandatul constituțional de președinte). G4Media va transmite LIVE principalele declarații ale șefului statului.

Nicușor Dan:

Câți oameni ar da afară de la Primăria București, dacă ar fi primar?

Discuția asta am avut-o, noi aveam 1.000 de oameni în aparatul central și încă 6.000 de oameni în celelalte instituții

Fără discuție că e loc de reducere

Primăria ar putea ușor să lucreze cu 700 de oameni în aparatul central iar aparatul total ar putea funcționa ușor cu 5.500

Îmi doresc alegeri cât mai repede, dar nu aș vrea ca acest subiect să altereze funcționarea coaliției de guvernare



Despre partidele din coaliția de guvernare:

În mod legitim fiecare partid se adresează unui public care i-a dat mandatul și măsurile dacă ne uităm la PSD, evident că dorește măsuri mai sociale, PNL și USR doresc măsuri care să stimuleze dezvoltarea economică

Sunt discuții absolut legitime

Despre majorarea TVA:

Au fost patru sau cinci săptămâni în care toți am făcut calcule

Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule

Nimeni nu a vorbit de asta (o nouă creștere de TVA)

În pachetul trei probabil că vom vorbi și de celelalte categorii de pensii speciale

Despre pensiile magistraților:

CCR se va pronunța, ce pot eu să spun e că în momentul în care guvernul a venit cu propunerea oameni din echipa juridică s-au uitat la deciziile anterioare ale CCR pentru a evita declararea neconstituțională a legii

Mai departe, Curtea va decide

Am văzut î spațiul public diverse interpretări

Am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, încurajezi oamenii să se ducă la pensie

Vârsta de pensionare e mult prea mică, 48 de ani

Acolo unde am pus o nuanță este că această trecere de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc

Magistrații chiar au muncit mult în anii ăștia

Vine judecătorul, se așează pe scaun, și cu o jumătate de oră mai devreme vine grefierul cu un cărucior de supermarket plin de dosare

Ăsta e un fapt

Oamenii ăștia au fost suprasolicitați tot timpul ăsta

Nu e sănătos pentru democrație ca oamenii să aibă atitudinea asta față de magistrați

Trebuie să avem o atitudine echilibrată

O primă propunere a guvernului spunea că la câți ani îți mai rămân până la pensie să ai de cinci ori mai mult, magistrații ar fi vrut încă jumătate. Eu am considerat rezonabil un an la un an

Despre coaliția de guvernare și relația cu premierul Bolojan (moderatoarea îi spune șefului statului că a fost nevoie de babysitting pentru funcționarea coaliției)

Această coaliție funcționează

Am o relație corectă (cu premierul)

Ce contează este că avem o coaliție care funcționează

Este important că într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate există stabilitate

În momentul ăsta coaliția are 2 luni și jumătate de funcționare, este foarte foarte probabil ca al doilea pachet de măsuri să treacă

Ce s-a agreat luni, că o să facem o reducere de 10% pe aparatul local față de numărul de posturi care există azi, nu față de oranigramă

A rămas în discuție care e modalitatea pentru a exista niște criterii clare pentru toate localitățile

Este sarcina ministerului Dezvoltării și ministerului de Interne

