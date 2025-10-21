G4Media.ro
LIVE Nicolas Sarkozy este oficial în închisoare, o premieră în Franța /…

Nicolas Sarkozy
Credit line: Agence / Bestimage / Profimedia

LIVE Nicolas Sarkozy este oficial în închisoare, o premieră în Franța / În drum spre închisoarea Santé, acesta a afirmat că un „nevinovat” va fi închis în această dimineață

21 Oct

UPDATE Ora 11:10 Cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy a fost depusă

„În momentul în care vorbim, cererea de eliberare a fost depusă”, confirmă avocatul Christophe Ingrain la microfonul BFMTV.

„Nu există riscul repetării faptelor, nici riscul distrugerii probelor – nu există probe –, nici riscul exercitării de presiuni asupra martorilor”, adaugă el, justificând cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy.

Curtea de apel are la dispoziție două luni pentru a se pronunța asupra cererii de eliberare, iar termenul mediu la Paris este de o lună.

UPDATE Ora 10:46 Nicolas Sarkozy a intrat în incinta închisorii La Santé. Un fost președinte al Republicii este oficial în închisoare în Franța, o premieră pentru această țară, potrivit BFM TV.

Acum, fostul președinte va trebui să se supună formalităților administrative obligatorii pentru orice nou deținut, înainte de a se îndrepta spre celula sa.

UPDATE 10:40 Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea Santé, în arondismentul 14 al Parisului. Este însoțit de unul dintre cei doi avocați ai săi, Christophe Ingrain.

Ora 10:27 Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în mașina care îl ducea la închisoarea Santé, a publicat un mesaj pe X înainte de încarcerare. El asigură că va continua „să denunțe acest scandal judiciar”, potrivit BFM TV.

„Nu un fost președinte al Republicii este închis în această dimineață, ci un nevinovat”, a acuzat el.

 

 


Știrea se actualizează

 

