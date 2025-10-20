Percheziție corporală completă, interogatoriu… Cum va decurge prima zi de detenție a lui Nicolas Sarkozy

În seara zilei de marți, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul președinte al Franței va descoperi celula sa din închisoarea Santé, unde va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Sosirea sa în penitenciar este urmărită cu atenție de francezi, iar fostul șef al statului s-a pregătit pentru acest moment, scrie BFM TV.

Plasarea în izolare

Nicolas Sarkozy a declarat pentru Figaro și Tribune Dimanche că nu a solicitat nicio facilitate pentru șederea sa în spatele gratiilor. De asemenea, a refuzat să scrie o cerere pentru o celulă individuală, deși administrația penitenciară a decis să-l plaseze în izolare pentru a-i garanta siguranța. La ora 9:30, el se va prezenta la închisoarea La Santé și va urma același protocol ca toți ceilalți deținuți.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus chiar și în fața porților La Santé”, a insistat el pentru La Tribune Dimanche.

La sosire, va primi ghidul de primire al închisorii și regulamentul intern al acesteia. Nicolas Sarkozy va trece apoi prin serviciul de grefă, unde i se va înregistra identitatea. I se va reaminti atunci motivul pentru care este încarcerat, și anume pentru „asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni” în cazul suspiciunilor de finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007.

I se vor lua amprentele digitale și i se va face o fotografie. I se va atribui un număr de deținut, numit „număr de închisoare”. Astfel, i se va crea cartea de identitate internă a închisorii.

Serviciul „vestiar” și o primă întrevedere

După finalizarea acestei etape, Nicolas Sarkozy se va îndrepta către vestiar. Acolo va depune actele de identitate și obiectele interzise în incinta închisorii. În seif, va putea să-și lase bijuteriile și banii. Singurele excepții: verighetele, ceasurile și obiectele religioase.

Conform protocolului specific tuturor deținuților, Nicolas Sarkozy va trebui să se supună și unei percheziții corporale complete, în cadrul căreia va fi dezbrăcat complet.

În cele din urmă, i se va furniza un „kit de sosire”. Acesta conține produse de igienă personală, lenjerie curată, dar și cearșafuri, o pătură, veselă pentru servirea meselor, precum și hârtie și creioane pentru a le scrie rudelor. Al șaselea președinte al celei de-a V-a Republici va fi apoi plasat în zona „sosiți”, destinată noilor deținuți.

Nicolas Sarkozy va trebui, de asemenea, să se supună unui interviu rapid cu un responsabil al închisorii. El va putea să îi semnaleze eventualele probleme de sănătate, leziuni sau chiar regimul său alimentar.

Acesta va fi completat de un interviu „de sosire” cu mai multe persoane în cele 24 de ore care urmează sosirii sale, apoi de un interviu cu personalul medical. Un examen medical va fi efectuat în cele 48 de ore de la încarcerarea sa.

Nicolas Sarkozy va descoperi apoi celula sa: 11 m² cu o fereastră, sigilată, și izolată. Va avea un televizor mic, dar nu și un telefon mobil. El a declarat, pentru Le Figaro, că va lua cu el două cărți: „Contele de Monte-Cristo” în două volume și biografia lui Iisus de Jean-Christian Petitfils.

Fostul șef al statului a prevăzut deja să-și folosească timpul în închisoare pentru a scrie o carte despre viața sa în închisoare. „Știu deja motto-ul”, a declarat el.

Cu toate acestea, avocații săi au prevăzut deja să depună marți o cerere de eliberare condiționată. Această cerere trebuie examinată de justiție în termen de două luni.