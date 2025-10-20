Kering acceptă să vândă divizia de produse cosmetice către L’Oreal pentru 4,7 miliarde de dolari

Proprietarul Gucci, Kering, a acceptat să vândă divizia de produse cosmetice către L’Oreal pentru 4 miliarde de euro (4,66 miliarde de dolari), într-o schimbare majoră de strategie a noului CEO Luca de Meo, care încearcă să reducă datoriile mari ale grupului de lux și să se concentreze pe activitatea principală, cea de modă, potrivit CNBC.

În cadrul acordului, gigantul francez L’Oreal va achiziționa linia de parfumuri Creed a Kering, pe care fostul CEO Francois-Henri Pinault a achiziționat-o în 2023 pentru 3,5 miliarde de euro, precum și drepturile exclusive de a dezvolta parfumuri și produse de înfrumusețare timp de 50 de ani sub mărcile de modă ale Kering, inclusiv Bottega Veneta și Balenciaga.

L’Oreal va obține, de asemenea, licența Gucci, tot pentru 50 de ani, odată ce va expira acordul cu Coty, care, potrivit analiștilor, va dura până în 2028.

„Considerăm că vânzarea Kering Beauté la aproximativ același preț plătit pentru Creed în urmă cu doi ani este un remediu amar, dar necesar”, au declarat analiștii de la Bernstein.

Deși ideea vânzării diviziei de produse cosmetice fusese identificată ca o opțiune înainte ca de Meo să preia oficial conducerea în septembrie, italianul a accelerat dramatic discuțiile cu L’Oreal în această lună, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect.

Kering Beauty va fi cea mai mare achiziție a L’Oreal până în prezent, mai mare decât achiziția brandului australian Aesop pentru 2,5 miliarde de dolari în 2023. Acordul are sens din punct de vedere strategic, au declarat analiștii Bernstein, Creed fiind unul dintre cele mai interesante branduri din domeniul în creștere al parfumurilor de lux.

Acțiunile Kering au crescut cu 4,7%, în timp ce L’Oreal a înregistrat o creștere de 1,4%.

Un pas important către reducerea datoriilor

Vânzarea reprezintă un pas important către reducerea datoriei nete a Kering, care se ridica la 9,5 miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie, pe lângă 6 miliarde de euro în datorii pe termen lung din leasing, ceea ce a stârnit îngrijorarea investitorilor. Este, de asemenea, o schimbare majoră de direcție din partea lui De Meo, la mai puțin de două luni de la preluarea conducerii, întrucât acesta renunță la una dintre cele mai importante decizii strategice luate în ultimii ani de predecesorul său, Francois-Henri Pinault, a cărui familie controlează grupul.

Kering și-a înființat divizia de produse de înfrumusețare în 2023, după achiziționarea producătorului de parfumuri Creed, pentru a reduce dependența de marca vedetă Gucci, care generează cea mai mare parte a profiturilor sale. Însă conglomeratul francez a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea diviziei de produse de înfrumusețare. Divizia care cuprinde operațiunile din domeniul produselor de înfrumusețare a raportat o pierdere operațională de 60 de milioane de euro în prima jumătate a anului.

Kering se confruntă, de asemenea, cu o scădere a creșterii celui mai mare brand al său, Gucci, pe fondul încetinirii cererii pe piața cheie din China. Veniturile Gucci au scăzut cu 25% față de anul precedent în ultimul trimestru raportat, crescând presiunea asupra Kering de a reduce datoriile pentru a evita noi retrogradări ale ratingului de credit. De Meo, care a preluat funcția de CEO în septembrie, le-a spus acționarilor că intenționează să ia unele decizii dificile pentru a reduce datoriile grupului, inclusiv raționalizarea și reorganizarea acolo unde este necesar. Compania a amânat, de asemenea, un plan de achiziționare integrală a brandului italian de modă Valentino și intenționează să vândă participații în sectorul imobiliar pentru a obține lichidități.

L’Oreal, producătorul produselor de machiaj Maybelline și al produselor de îngrijire a pielii CeraVe, produce deja parfumuri de succes sub marca Yves Saint Laurent, după ce a achiziționat drepturile asupra mărcii de la Kering pentru 1,15 miliarde de euro în 2008. Cele două companii au anunțat, de asemenea, că vor înființa o societate mixtă pentru a oferi experiențe și servicii clienților de lux.

Parfumurile, care reprezintă aproximativ 14% din veniturile L’Oreal pentru 2024, potrivit Bernstein, au înregistrat o creștere de două cifre în al doilea trimestru la L’Oreal, depășind performanțele segmentului.

„L’Oreal se bucură de un puternic impuls în divizia Luxe și probabil că așteaptă cu nerăbdare să obțină licențele pentru parfumuri și produse de înfrumusețare asociate cu mărcile prestigioase, dar relativ puțin dezvoltate, ale Kering”, a declarat Bruno-Roland Bernard, consultant și profesor adjunct de finanțe corporative și managementul luxului la Institut Francais de la Mode din Paris.

„Este, de asemenea, posibil ca ei să profite de o poziție favorabilă de negociere, cu o concurență limitată: cine are acreditările și puterea necesare pentru a negocia cu Kering, care se află sub presiunea timpului?”

Nu este clar unde se situează negocierile dintre grupul Armani și L’Oreal, care a fost numit în testamentul regretatului designer Giorgio Armani ca unul dintre cumpărătorii preferați pentru o participație minoritară în casa sa de modă.

Kering a fost consiliat de Evercore și Centerview, iar L’Oreal de Bank of America și Rothschild. Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în prima jumătate a anului 2026.