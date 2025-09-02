LVMH și Kering urcă pe bursă: HSBC vede „lumina de la capătul tunelului” pentru lux

Într-o lună septembrie care aduce de obicei mai multă prudență pe piețele europene, acțiunile LVMH și Kering au surprins marți, 2 septembrie 2025, printr-o creștere solidă la Paris. Impulsul a venit din partea unei note optimiste publicate de HSBC, care a ridicat recomandarea pentru cele două grupuri de la „menținere” la „cumpărare”, cu mesajul că „sectorul de lux vede lumina de la capătul tunelului”, scrie Fashion United.

Creșterea semnalează speranța unei relansări pentru o industrie încă afectată de ezitările consumatorilor și de contextul economic fragil.

În analiza sa, HSBC arată că, după un interval dificil, este momentul pentru mai mult optimism. Banca estimează o ușoară redresare a vânzărilor în a doua jumătate a lui 2025 și revenirea la o creștere profitabilă în 2026. Un rol esențial îl va juca revenirea cumpărătorilor chinezi, considerați motorul principal al avansului așteptat pentru anul viitor.

Efectul s-a văzut imediat la Paris: acțiunile Kering au urcat cu 3,67%, până la 238,2 euro, iar LVMH a crescut cu 3,6%, ajungând la 522 euro, performanțe notabile într-o piață bursieră altfel apatică.

Optimismul HSBC nu se bazează doar pe perspectivele consumului, ci și pe mișcările interne ale marilor grupuri.

Pentru LVMH, banca anticipează relansarea Dior și o mai bună disciplină a costurilor, subliniind că grupul are încă mult spațiu pentru simplificarea structurii și consolidarea marjelor pe termen lung.

În cazul Kering, numirea lui Luca de Meo la conducere este văzută drept un semnal puternic de transformare. Analiza HSBC notează că directorii executivi externi beneficiază, de regulă, de un „răgaz” de trei-patru trimestre la început de mandat, ceea ce ar putea reduce riscurile pentru acțiunea companiei.

În contrast cu tonul general pozitiv, HSBC a coborât recomandarea pentru Hermès la „menținere”. Motivul: ritmul de creștere a vânzărilor ar urma să încetinească, deși cererea rămâne puternică și constantă.

Poziționarea ultra-exclusivă a Hermès o face mai rezistentă la ciclurile economice, însă oferă și un potențial de revenire mai puțin spectaculos decât cel al competitorilor.

Această diferență subliniată de HSBC trasează două strategii distincte în lux: LVMH și Kering mizează pe ajustări strategice și cicluri economice, în timp ce Hermès continuă să parieze pe constanța exclusivității sale.