Guvernul crește prețul apei minerale la sursă / E ajustat cu rata inflaţiei / ”Nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft”
Preţul apelor minerale naturale la sursă va fi ajustat cu rata inflaţiei înregistrată în perioada 2021-2025, conform unui memorandum adoptat, joi, de Guvern, transmite Agerpres.
Astfel, preţul apei minerale naturale la sursă creşte de la 43,25 lei/ 1.000 litri la 56,8 lei/1.000 litri.
„Modificarea reflectată în costuri reprezintă 0,013/1 litru de apă. Ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producţie pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui sa implice o creştere a preţului la raft a apei îmbuteliate”, transmite Guvernul.
În perioada 2022 – 30 iunie 2025, preţul apelor minerale la sursă nu a suferit modificări, menţionează sursa citată.
