Primarul Slatinei, despre amânarea Ordonanţei 52: Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură / Este mai rea decât o decizie proastă

Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, a declarat joi, despre amânarea Ordonanţei 52, că este un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de decizie este mai rea decât o decizie proastă, el întrebându-se, retoric, dacă nu am învăţat că amendamentele astea care apar pe nepusă masă sunt nocive, transmite News.ro.

”Sunt un pic dezamăgit de această încurcătură, pentru că o lipsă de decizie este mai rea decât o decizie proastă, pentru că o decizie proastă, ai văzut că e greşită şi o corectezi. Dar dacă durează trei luni de zile să o corectezi şi se termină snul şi nu mi ajută la nimic corecţia rămâne o decizie greşită până la final şi e dăunătoare. Noi am primit pe grupul Asociaţiei Municipilor din România, ieri, la ora 12.30, notificare să venim cu completări până la ora 15.00, Primăria Slatina să lase tot ceea ce aveau de făcut şi să prioritizeze acest obiectiv, acest task, pentru că era extrem de important. Şi eu de la Slatina am făcut anumite sugestii şi modificări şi am primit la AMR în timp util”, a spus primarul Slatinei, Mario de Mezzo, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că e complicat heirupul acesta. ”Noi stăm de 3 săptămâni să modificăm ordonanţa, dar avem un heirup în care în două ore trimitem toate modificările”, a mai spus el.

”Nu am învăţat că amendamentele astea care apar pe nepusă masă de undeva, în general, sunt nocive, sunt dăunătoare? N-am învăţat deja aşa? Era retorică întrebarea. Până una alta, sâmbătă, eu am o competiţie de înot la care participă 100 de copii din Slatina şi nu pot să finanţez, deşi am banii locali, din bugetul local. A trebuit să găsesc un artificiu, să rog frumos o companie municipală să finanţeze acest eveniment, să îl sponsorizeze, ca să nu trimit 100 de copii acasă”, a arătat Mario de Mezzo.

”Cea mai mare problemă pe care o observ în relaţia cu Guvernul este o lipsă reală de dialog şi consultarea autentică, în relaţia cu cei pe care îi impactează, primăriile, Consiliile Judeţene. Dacă ar exista o astfel de consultare reală, corectă, asumată şi de-o parte şi de alta, sunt convins că s-ar găsi soluţii. Dar, să vii să tai cu barda totul, să faci simulacre de consultări, am mers, am poluat ţara degeaba mergând cu maşinile până la Bucureşti, am pierdut o zi să stăm de vorbă ca să nu se întâmple nimic”, a mai spus el.